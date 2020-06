Schon mehr als 10 000 Euro für Gifhorns Hilfsfonds „Kleine Kinder – immer satt“

Gifhorn

Erst im zweiten Anlauf war das Video perfekt – dass in weniger als 48 Stunden virtuellem Schützenfest schon die Marke von 10 000 Euro Spenden für den Gifhorner Hilfsfonds „Kleine Kinder – immer satt“ geknackt war, war den beiden Majoren von USK und BSK Karsten Ziebart und Carsten Grieß gemeinsam mit Bastian Till Nowak, Chefredakteur des KURT-Magazins, ein Dankeschön-Video wert.

Mit so einem Ergebnis hätte keiner der Drei gerechnet, alle lagen mit ihren Schätzungen für die Spendensumme aller vier Tage deutlich unter der Marke, die bereits am Freitagvormittag geknackt war. „Jetzt hoffe ich, dass wir sogar noch die 20 000-Euro-Marke knacken bis Sonntagabend“, setzte Ziebart auf weitere Spendenbereitschaft, Grieß stellte fest: „Wer auf den Schützenplatz gegangen wäre, hätte dort ja auch den ein oder anderen Euro ausgegeben.“ „Das ist auf alle Fälle mehr Geld als erträumt und erhofft“, bedankte sich Nowak gemeinsam mit den beiden Majoren bei allen Spendern – Schützen, Privatpersonen, Firmen, einzelne und ganze Gruppen haben auf der Plattform gifhorner-schuetzenfest.de mit völlig unterschiedlichen Summen zu dem Gesamtergebnis beigetragen.

Anzeige

„Und was hätten wir für ein tolles Wetter gehabt“, gönnte sich Ziebart vor der Aufnahme doch noch einen kleinen Moment Wehmut, dass Corona das Schützenfest nicht erlaubt hat. Grieß erinnerte vor laufender Kamera: „Um diese Zeit hätte ich sonst mit den Schützen beim Korpsessen gesessen – es ist schon etwas traurig.“ Aber er habe bereits mit seinem Kommando zusammen gesessen und die Weichen fürs Schützenfest 2021 gestellt. „Ich hoffe, dass ihr da nicht schon ausgekaspert habt, dass ihr nächstes Jahr den König stellt“, frotzelte Ziebart.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Gifhorns Schützenfest läuft

Gemeinsam bedankten sich Nowak, Ziebart und Grieß für die enorme Spendenbereitschaft – und die beiden Majore legten noch einen Dank obendrauf für die engagierte Beteiligung zahlreicher Schützen am virtuellen Schützenfest mit Videos und Fotos. „Ich arbeite ohnehin den ganzen Tag am Computer, und ab und zu sehe ich dann mal nach, ob es wieder was Neues gibt“, verriet Ziebart.

Von Christina Rudert