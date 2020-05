Schütte: Junge Männer stecken im Lift fest

Gifhorn

Vermutlich sind sie im Fahrstuhl auf und ab gesprungen – und haben so einen Feuerwehreinsatz notwendig gemacht. Fünf junge Männer aus Gifhorn saßen am späten Freitagabend im Fahrstuhl des Schütte-Parkhauses fest. Jetzt kommt auf die Geretteten wahrscheinlich eine Menge Ärger zu.

Es war Freitagabend kurz nach 23 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt hatten die fünf jungen Männer den Lift im Schütte-Parkhaus betreten, um damit aus Langeweile hoch und runter zu fahren. Andere Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Parkhaus oder in der näheren Umgebung des Schütte-Kaufhauses und der benachbarten Stein-Schule.

Verklemmt

„Vermutlich haben sie im Fahrstuhl damit begonnen, auf und abzuspringen“, glaubt Stadtbrandmeister Matthias Küllmer. Er wurde von der Rettungsleitstelle im Gifhorner Heidland um 23.08 Uhr alarmiert. Durch das Hüpfen – einer der Geretteten bestätigte eine entsprechende Nachfrage von Küllmer per Kopfnicken – habe der Aufzug den Geist aufgegeben. „Er hat sich eine halben Meter über einem Stockwerk verklemmt“, schildert Gifhorns Feuerwehrchef die Situation. Per Handy bat einer der fünf jungen Männer über den 112-Notruf um Hilfe.

Da sich der Fahrstuhl nicht in Endlage befand, sei ein automatische Öffnen der Türen nicht möglich gewesen. Küllmer und weitere sechs Einsatzkräfte der Ortswehr Gifhorn entriegelten den Fahrstuhl darum mit einem Notschlüssel von außen. „Wenig später konnten die fünf Geretteten unbeschadet aussteigen“, berichtet der Stadtbrandmeister.

Die Personalien der fünf jungen Männer nahm Küllmer auf und fügte sie dem Einsatzbericht hinzu. „Es ist jetzt Aufgabe der Stadt zu klären, wer die Kosten für diesen Feuerwehreinsatz trägt“, geht Küllmer davon aus, dass die Geretteten zur Kasse gebeten werden. Möglicherweise muss das Quintett auch die Reparatur des Fahrstuhles durch einen Monteur bezahlen, der am Samstagmorgen angerückt ist. „Zudem wurde gegen Corona-Regeln verstoßen, denn keiner der jungen Männer trug Mundschutz – auch geltende Sicherheitsabstände wurden nicht eingehalten“, stellt Küllmer fest.

Anzeige erstatten

Schütte-Chef Udo von Ey erfuhr erst durch einen Anruf aus der AZ-Redaktion von dem nächtlichen Vorfall am 22. Mai in seinem Parkhaus. „Selbstverständlich werde ich bei der Polizei Anzeige erstatten“, kündigte der Unternehmer, der auch Vorsitzender der Gifhorner City-Gemeinschaft ist, an. Der Kaufhaus-Chef hat sich bereits vor vielen Monaten Gedanken darüber gemacht, wie Vorfälle dieser Art in seinem Parkhaus-Aufzug verhindert werden können. „Ein Schließmechanismus muss eingebaut werden, um den Lift in den späten Abend- und Nachtstunden außer Betrieb zu setzen“, steht für von Ey fest.

Auftrag erteilt

„Einen entsprechenden Auftrag habe ich bereits vor längerer Zeit erteilt und frei gegeben“, so Udo von Ey. Bisher sei die zuständige Firma jedoch noch nicht tätig geworden, bedauert der Unternehmer. Trotz der Corona-Krise hätten Fachfirmen offenbar gut gefüllte Auftragsbücher.

Von Uwe Stadtlich