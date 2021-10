Gifhorn

Nach den Schüssen auf einen 45-Jährigen am vergangenen Mittwoch am Wasserturm gibt es Neuigkeiten zu dem Tatverdächtigen (47). Der sitzt inzwischen nämlich hinter Gittern. Auch die Waffe, mit der die Schüsse abgefeuert worden sind, spielt bei den Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft eine wichtige Rolle.

Laut Christina Wotschke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim, sei der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl gegen den 47-Jährigen umgehend erlassen worden. „Das ist durch einen Haftrichter noch am gleichen Tag auf den Weg gebracht worden“, so die Erste Staatsanwältin. Der mutmaßliche Schütze befinde sich inzwischen in einer niedersächsischen Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen ihn sei am vergangenen Donnerstag wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz erlassen worden.

Schießerei im Bereich des Gifhorner Wasserturmes: Die Tatwaffe wird inzwischen vom LKA kriminaltechnisch untersucht. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

„Der 47-Jährige hat in seinen Vernehmungen inzwischen die Auseinandersetzung mit dem 45-Jährigen und auch die abgegebenen Schüsse eingeräumt“, so Wotschke. „Seine Geschichte passt jedoch nicht mit den bisher vorliegenden und objektiven Ermittlungsergebnissen zusammen“, berichtet die Sprecherin der Staatsanwaltschaft von Ungereimtheiten. Somit gibt es für Gifhorns Kripo noch eine Menge Arbeit in diesem Fall.

Schussenergie ermitteln

Dabei dürfte auch die von dem Tatverdächtigen benutzte Waffe eine wichtige Rolle spielen. Der von der Polizei sichergestellte Revolver – aus ihm sollen mehrere Hartgummi-Geschosse auf das Opfer abgefeuert worden sein – werde inzwischen vom Landeskriminalamt (LKA) in Hannover untersucht, so Wotschke. „Es geht auch um die Schussenergie der eingesetzten Waffe“, führt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft aus. Fest stehe inzwischen, dass der Revolver erlaubnispflichtig sei. Einen entsprechenden Waffenschein habe der 47-Jährige nicht gehabt.

Suche nach weiterer Zeugin

Kontakt zu den Ermittlerinnen und Ermittlern habe inzwischen eine Autofahrerin aufgenommen, die zur Tatzeit am Ort des Geschehens vorbeigefahren ist. „Durch sie gab es dann einen Hinweis auf eine weitere Zeugin, die inzwischen ebenfalls von uns gesucht wird, sich jedoch noch nicht gemeldet hat“, so Wotschke. Zu den Einlassungen, die die Autofahrerin in ihren Befragungen bei der Polizei gemacht hat, äußerte sich die Erste Staatsanwältin am Mittwoch noch nicht.

Auch zum Gesundheitszustand des 45-jährigen Opfers – er soll sich nicht in Lebensgefahr befinden – hatte die Erste Staatsanwältin am Mittwoch keine neuen und weiteren Erkenntnisse.

Von Uwe Stadtlich