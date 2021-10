Schüsse am Gifhorner Wasserturm: Polizei sucht weitere Zeugin

Gifhorn

Im Strafverfahren wegen der Schüsse in der Gifhorner Straße Am Wasserturm suchen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt nach einer zweiten bislang unbekannten Zeugin: Aus Vernehmungen wurde bekannt, dass eine Frau auf einem Fahrrad die Straße aus Richtung des örtlichen DRK-Geländes in Richtung Braunschweiger Straße fuhr. Sie trug eine gelb-rote oder orangene Jacke. Weitere Details sind nicht bekannt. Aufgrund der Umstände geht die Polizei davon aus, dass die Frau für das Ermittlungsverfahren relevante Beobachtungen gemacht haben muss. Sie wird gebeten, sich unter Tel. (05371) 98 00 bei der Polizei zu melden.

Von der AZ-Redaktion