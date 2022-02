Landkreis Gifhorn/Hildesheim

Sieben Verhandlungstage sind angesetzt vor dem Landgericht Hildesheim, Auftakt ist am 14. März: Dem 48-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, am 20. Oktober 2021 in Gifhorn einen anderen Mann im Streit mit einer Pistole beschossen und dadurch einen versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz begangen zu haben.

Der Vorfall hatte sich gegen 13.40 Uhr in der Straße Am Wasserturm ereignet, bei dem Opfer handelte es sich um einen 45-jährigen Mann. Der Täter samt Waffe wurde keine 20 Minuten nach Eingang des Notrufs geschnappt. Täter und Opfer haben sich nach Information der Staatsanwaltschaft Hildesheim gekannt. Bei der Waffe hat es sich um einen Revolver gehandelt, mit dem der 48-Jährige Hartgummigeschosse aus einer Entfernung von 60 Zentimetern auf das Gesicht des 45-Jährigen abgefeuert haben soll.

Drei weitere Schüsse in Richtung des Gesichts

Als der angegriffene und schon stark blutende Zeuge auf die Knie ging und seine Hände schützend vor das Gesicht hielt, soll der Angeklagte drei weitere Schüsse in Richtung des Gesichts abgegeben haben. Anschließend soll er den Tatort verlassen und den Eintritt tödlicher Verletzungen des Zeugen dabei zumindest in Kauf genommen haben.

Schon der erste Schuss soll in die Augenhöhle des Zeugen eingedrungen sein, der unter anderem starke Blutungen und auch Brüche in der Augenhöhle erlitten habe. Die Verletzungen sollen jedenfalls potenziell lebensbedrohlich gewesen und mit einer Einschränkung der Sehkraft verbunden gewesen sein. Weitere Verletzungen sollen zudem ein Steckschuss im Handgelenk und weitere oberflächliche Verletzungen gewesen sein. Der Angeklagte, der nicht die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis zum Besitz und Führen des Revolvers gehabt habe, wurde noch am 20. Oktober festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Er soll die Tat gestanden haben.

Von der AZ-Redaktion