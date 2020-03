Lernstipendien für Freiherr-vom-Stein-Schule

Gifhorn

Drei Nachhilfe-Stipendien im Wert von jeweils 743 Euro überreichte jetzt Nils Hallbauer von der Schülerhilfe Gifhorn im Rathaus an die stellvertretende Leiterin der Freiherr-vom-Stein-Schule, Sandra Schünemann.

Bürgermeister lobt „tolle Idee“

Auch Bürgermeister Matthias Nerlich als Verwaltungschef des Schulträgers zeigte sich dabei erfreut über die Spende: „Eine wirklich tolle Idee für diejenigen, die Unterstützung beim Lernen gebrauchen können.“ Man werde eine gute Verwendung für die Stipendien finden, die ein halbes Jahr Nachhilfe bei der Schülerhilfe garantieren.

Unterstützung zur Selbsthilfe

Anlass für die Spende war die Einweihung der neuen Räumlichkeiten des Unternehmens im Steinweg 15. Neun Jahre lang war es zuvor an der Braunschweiger Straße ansässig: „Wir haben jetzt mehr Platz und fühlen uns sehr wohl“, so Nils Hallbauer. Die Arbeit der Schülerhilfe bestehe vor allem darin, „Unterstützung zur Selbsthilfe“ zu leisten, eine gewisse Portion „Motivation“ sollte daher auch bei den drei Schülern der Stein-Schule vorhanden sein, die in den Genuss der Nachhilfe kommen.

Schüler können Hilfe gut gebrauchen

„Wir sind unheimlich dankbar, dass die Wahl auf unsere Schule gefallen ist“, gab Sandra Schünemann bei der Übergabe zu Protokoll, „Wir können es wirklich gut gebrauchen“, obgleich auch schulintern Förderunterricht erteilt werde: „Wir geben alles, aber oft ist auch einfach Hilfe von Außen nötig“. Schünemann betonte, dass bei der Auswahl der Schüler – die im Übrigen bereits stattgefunden habe – nicht „Defizitfahndung“ im Vordergrund gestanden habe.

Die Auswahlkriterien

Nicht auf die „größten Kracher“ sei – einmütig – die Wahl gefallen, sondern auf drei Schüler, die besagte Motivation und voraussichtlich „Durchhaltevermögen“, jedoch keine Unterstützung „von Zuhause“ mitbringen würden, an ihren schulischen Probleme zu arbeiten. „Der Förderbedarf ist von Schüler zu Schüler sehr unterschiedlich“, so Hallbauer, der eine Absprache in Aussicht stellte, in welchen Fächer und zu welchen Zeiten die Nachhilfe erfolgen solle, um „bald zu starten, denn die Versetzungszeugnisse stehen an“.

Von Jörg Rohlfs