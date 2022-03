Schüler im Landkreis Gifhorn zeigen auf vielfältige Weise ihre Solidarität mit der Ukraine

Landkreis Gifhorn

Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine beschäftigt nahezu jeden Menschen. Viele Fragen und Ängste kommen hoch, die Hilfsbereitschaft ist riesig. Und überall gibt es Solidaritäts- und Hilfsaktionen.

An der IGS Gifhorn startete ein Friedensmarsch. Auf ihrer Homepage schreibt die Schule dazu: „Der kriegerische Konflikt zwischen Russland und Ukraine beschäftigt viele von uns. Wir wollen ein Zeichen setzen für ̈den Frieden und den Schutz der Bevölkerung in der Ukraine und ein sofortiges Ende des Krieges.“ Ein Marsch durch die Stadt werde von vielen wahrgenommen und biete den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden in Form von Plakaten, Fahnen, Bekleidung, Luftballons, Symbolen und mehr. Dem Marsch durch die Innenstadt folgte ein musikalischer Abschluss auf dem Schulhof, in den Klassen gab es Zeit für Gespräche.

Die Fünftklässler der Oberschule Papenteich haben sich entschlossen, am Freitag, 18. März, zwischen 11 und 15.30 Uhr gegen Spenden für die Ukraine Blumen auf dem Marktplatz am Schloßplatz in Schwülper abzugeben. Der Erlös ist für die Flüchtlingshilfe bestimmt. Dafür haben sie leere Konservendosen als Blumentöpfe hübsch gestaltet, Stiefmütterchen, Primeln und Osterglocken kommen dort hinein.

Von der AZ-Redaktion