Hildesheim/Gifhorn

Am Hildesheimer Landgericht ist am Freitag der Missbrauchsprozess gegen ein Pädagogen-Ehepaar aus Gifhorn fortgesetzt worden, dem 57-jährigen Mann wird der sexuelle Missbrauch von Kindern zur Last gelegt, seiner 60-jährigen Ehefrau Misshandlung in sieben Fällen. Die Richter verlasen am Freitag ein schriftvergleichendes Gutachten des Landeskriminalamts ( LKA), wie Gerichtssprecher Steffen Kumme dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte.

Dieses habe ergeben, dass Protokolleinträge und Korrespondenz mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem 57-jährigen Angeklagten stammten. Weiteren Tagesprotokollen und sonstigen Aufzeichnungen aus der Wohngruppe konnte ein Verfasser nicht eindeutig zugeordnet werden.

Anzeige

Die Schrift zeigt eine Reihe von Übereinstimmungen

Das LKA-Gutachten bezog sich auf 18 Seiten handschriftlicher Dokumente. Demnach zeigten die Schriftsätze eine Reihe von Übereinstimmungen mit der Schreibweise des Angeklagten. Untersucht wurden Notizen wie „Du musst die AA Essen.“ Auch Begriffe wie „kleine Rache“ und „Hundefutter“ sollen den Gutachtern zufolge vom Angeklagten verfasst worden sein.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Staatsanwaltschaft wirft dem gelernten Erzieher sexuellen Missbrauch in zwölf Fällen vor, zwei davon sind schwere Fälle. Dazu kommt Misshandlung Schutzbefohlener in vier Fällen. So habe der 57-Jährige mit mindestens vier Mädchen seinen Windel- und Exkrementenfetisch ausgelebt. Die Ehefrau, eine Sozialpädagogin, habe von seinen Neigungen gewusst, ohne eingeschritten zu sein. In mindestens einem Fall habe die 60-Jährige selbst ein Mädchen erniedrigt sowie in einem weiteren Fall unter Zwang Windeln angelegt. Damit werden ihr insgesamt sieben Fälle zur Last gelegt. Die Taten sollen sich zwischen Mai 1998 und Juli 2007 ereignet haben. Vier Opfer treten im Prozess als Nebenklägerinnen auf.

Die Verhandlung geht weiter

Der Prozess war aufgrund der Corona-Pandemie im April ausgesetzt worden und wird seit Anfang Mai fortgeführt. Der nächste Verhandlungstermin soll am Dienstag stattfinden. Anfang September ist laut Gerichtssprecher Kumme absehbar, wann es zu einem Urteil kommen wird.

Von epd