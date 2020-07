Gifhorn

Im Winter vorigen Jahres war die Deutsche Bahn wegen einer zu kurz geratenen Schranke an der B 188 im Fernsehen, jetzt stand sie vor dem Amtsgericht Gifhorn, weil die Schranke am Bostelberg die Motorhaube von Klaus Walters Skoda Yeti demolierte. Der klagende Gifhorner hat Recht bekommen. Die Bahn muss zahlen. Das dürfte einige Gifhorner aufmerken lassen, denn Walter scheint kein Einzelfall zu sein.

Den 2. Januar 2019 wird Klaus Walter nicht vergessen. Er war mit seinem Yeti auf dem Weg zum Fliegenfischertreffen an den Angelteichen. Als er ins Nadelöhr des Bahnübergangs am Bostelberg eingebogen war – „ich habe nach links und rechts geguckt“ –, sah er gerade noch, wie sich die Schranke gegenüber senkte. Nun war schnelles Handeln angesagt. Gas geben und nach vorn durch fahren? Das schafft er nicht mehr, war ihm gleich klar. Doch rückwärts fahren ist auch nicht hurtig erledigt. „Ich musste erstmal gucken, ob hinten auch frei ist.“ Ehe er den Wagen aus den Gefahrenbereich rangieren konnte, krachte schon die Schranke auf die Motorhaube.

Hat vor Gericht Recht bekommen: Klaus Walter am betagten Bahnübergang Bostelberg, der dem juristischem Urteil zufolge gefährlich ist. Quelle: Sebastian Preuß

Nichts warne rechtzeitig vor dem Senken der Schranken, moniert Walter. „Da ist kein Blinklicht, kein Signalton, gar nichts.“ Und so wollte sich Walter den Schaden nicht gefallen lassen. Er nahm sich einen Anwalt und klagte. Mit Erfolg.

Die Richterin hat DB Netz dazu verdonnert, 1264,72 Euro Schadensersatz an Walter zu zahlen – nebst Zinsen von fünf Prozent. Ihrer Überzeugung nach hat die Bahn den Übergang nicht ausreichend gesichert. Die Bahn verwies darauf, dass der Schrankenwärter über die Gegensprechanlage hören könne, ob sich ein Fahrzeug dem Übergang nähere, und außerdem per Ansage die Schließung ankündige. Das ließ die Richterin nicht gelten. Wenn der Schrankenwärter über diese Anlage keine Fahrzeuggeräusche höre, bedeute das noch lange nicht, dass auch keine Fahrzeuge da seien. Nach Ansicht der Richterin könnte die Bahn den Missstand mit einfachen Mitteln abstellen – etwa mit einer Kamera, mit deren Hilfe der Wärter sehen kann, ob ein Auto, ein Radfahrer oder eine Rentnerin mit Rollator gerade den Übergang quert.

Der Gifhorner ist kein Einzelfall

Klar wurde laut Walter, dass er kein Einzelfall ist. Sogar sein Beifahrer habe so eine Situation schon mal erlebt. Auch Anwohner berichteten dem Gericht von diversen Vorfällen an dieser engen Stelle, an der die parallel zur Straße laufende Bahnstrecke im Zickzack überquert werden muss. Menschen seien sogar zwischen den geschlossenen Schranken plötzlich eingesperrt gewesen.

Anrufsystem: Per Knopfdruck ist man mit dem Schrankenwärter verbunden. Dem Amtsgericht Gifhorn reicht das nicht für einen sicheren Betrieb der Schranken. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Bahn habe noch bei der nächst höheren Instanz in Hildesheim Berufung eingelegt – doch diese dann wieder zurück gezogen, so Walter. Die Hildesheimer Richter hätten klar gemacht, dass sie beabsichtigten, die Berufung zurück zu weisen.

Was macht die Bahn jetzt?

Welche Konsequenzen zieht die Bahn nun? Die Antwort auf die AZ-Anfrage fällt knapp aus. Man spreche mit dem Bund und der Stadt Gifhorn als Straßenbaulastträgerin über Umfang und Planung einer baulichen oder technischen Änderung. Walter hat kein Verständnis dafür, dass diese Anlage immer noch wie anno dazumal ihren Dienst verrichtet. In den vergangenen Jahren seien die direkt benachbarten Übergänge Dragenkreuzung und Calberlaher Damm erneuert worden. In dem Zuge hätte man auch die Anlage am Bostelberg auf neuesten Stand bringen können.

Von Dirk Reitmeister