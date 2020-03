Schoko-Beutezug: Amtsgericht Gifhorn schickt 38-Jährigen in Haft

Gifhorn

Das war ein eher ungewöhnlicher Beutezug, den zwei Männer Ende Mai vergangenen Jahres in einem Discounter im Nordkreis spontan machten: Schokolade und Nüsse im Gesamtwert von 262,75 Euro erbeuteten sie. Weit kamen sie damit nicht, konnten schon kurz darauf gefasst werden. Nun standen sie wegen gemeinschaftlichem Diebstahl vor dem Amtsgericht Gifhorn – die Konsequenzen waren höchst unterschiedlich.

Der eine ist Wiederholungstäter

Der 38-jährige Angeklagte kann es offenbar einfach nicht lassen. Der gebürtige Rumäne bekommt seit drei Jahren in Deutschland kein Bein auf die Erde, jedenfalls keins, das legal ist. Wegen Diebstahls hatte er schon mehrfach Stress mit der Justiz. Zum Verfahren in Gifhorn kam er in Handfesseln in den Gerichtssaal, weil er aktuell wegen eines anderen Vergehens in Haft sitzt.

Sein Kumpel, ein 33-jähriger Landsmann, war zur Tatzeit gerade kurze Zeit in Deutschland, versuchte hier einen Job zu finden und Fuß zu fassen. Er habe Sprach- und Geldprobleme gehabt, ließ er den Dolmetscher übersetzen. Aus dieser Not heraus habe er die Sachen geklaut.

Beide gestehen

Richter und Staatsanwältin mussten nicht lange nachstochern. Beide Angeklagten zeigten sich in vollem Umfang geständig. Was sie denn mit der süßen Beute vorgehabt hätten, wollte der Richter wissen. Beide beteuerten, dass alles für den eigenen Verzehr gedacht gewesen sei. Der 38-Jährige fügte bei seiner Einlassung noch hinzu, er sei drogenabhängig und habe die Tat betrunken durchgezogen. Groß geplant gewesen sei der Diebstahl nicht.

„Er ist stark vorbelastet“

Reue nützte dem 38-Jährigen nicht mehr wirklich viel, zu lang ist das Vorstrafenregister. Das hielt ihm die Staatsanwältin dann auch vor. Seit 2014 habe er ungefähr 40 Diebstähle begangen. „Er ist stark vorbelastet.“ Und dass er den jüngsten Diebstahl sogar noch unter Bewährung begangen habe, machte für die Staatsanwältin die Sache noch schlimmer. Ihre Forderung: Sechs Monate Haft ohne Bewährung.

Ganz anders ihre Einschätzung bei dem 33-Jährigen. Der sei wohl eher ein Gelegenheitstäter gewesen. Für ihn beantragte die Staatsanwältin eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro.

„Es tut mir leid“

Den Anträgen schloss sich der Richter an. Beide Angeklagten entschuldigten sich für die Tat. Der 38-Jährige, der gleich wieder in Haft gebracht wurde, ließ ausrichten: „Es tut mir leid, dass es wieder soweit gekommen ist.“

Lesen Sie auch:

Von Andrea Posselt