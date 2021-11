Ein Kiffer-Abend mit seinem langjährigen Freund endete in einer Messer-Attacke. „Wir waren mal beste Freunde, aber jetzt nicht mehr.“ Welch dramatischen Momente ein 37-Jähriger in einer März-Nacht 2020 in seiner Wohnung in Gifhorn erlebte, schilderte er am Dienstag vor dem Schöffengericht. Eine Cannabis-Karriere, die nun ins Gefängnis führt.