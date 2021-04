Gifhorn

Da mussten Staatsanwalt und Schöffengericht schon länger ihre ganze Fantasie und Fragekunst bemühen, um zu durchschauen, was zwei Gifhorner in einer August-Nacht im vergangenen Jahr in den Kopf gestiegen war. Laut Anklage waren die Beiden weit nach Mitternacht zu einer langjährigen Freundin des 34-jährigen Beschuldigten gefahren, hatten dort ein Kellerfenster eingetreten und sich so Zutritt ins Haus der Familie verschafft. Die Polizei stellte die Eindringlinge noch vor Ort. Böse Folge: Am Dienstag landeten sie auf der Anklagebank im Amtsgericht Gifhorn wegen des Vorwurfs, Einbrecher zu sein.

Einfach zum Wohnhaus der Freundin gefahren, weil er reden wollte

Dort saß er dann wie ein geschlagener Hund und wusste nicht, wie ihm geschah. Der 34-Jährige berichtete, dass er betrunken gewesen sei und einfach nur mit seiner guten Freundin quatschen wollte. Das habe er häufiger so gemacht. Auch in jener Nacht habe er die 34-Jährige angerufen. Da sie nicht ans Handy ging, fuhr er mit seinem Zechkumpan (22) - Fahrer war ein weiterer Freund - zum Wohnhaus der Frau.

„Wenn ich betrunken bin, bin ich ein anderer Mensch“

„Wenn ich betrunken bin, bin ich ein anderer Mensch. Ich habe noch nie so etwas gemacht. Ich bereue, dass ich gestört habe“, legte der 34-Jährige gleich zu Beginn der Verhandlung los. Der 22-Jährige gab an, betrunken gewesen zu sein „und einfach auf diesen Blödmann“ gehört zu haben. Warum sie einfach aufs Grundstück gingen und statt zu klingeln, einfach das Kellerfenster eintraten, diese Auflösung verwehrten sie dem Schöffengericht.

Sie landeten auch noch im falschen Bereich des Kellers

Dumm gelaufen obendrein: Statt in dem Kellerwohnraum der Freundin landeten die Beiden in einem Bereich, den ihr Bruder nutzt. Auf Diebesgut hätten sie es ganz und gar nicht abgesehen, beteuerten die Angeklagten. Ungläubige Nachfrage des Richters angesichts der eher geringen Promillewerte, die die Polizei feststellte: „Sie waren doch gar nicht so betrunken.“ Doch die Beiden blieben bei ihrer Version.

Zeugin fordert Bestrafung des ehemaligen Bekannten

Ganz und gar nicht als lustige Eskalation zweier Bekannter empfindet auch heute noch die 34-Jährige das Erlebnis in jener August-Nacht. Die komplette Familie verstöre es auch jetzt noch, dass da plötzlich zwei Männer ins Zuhause eingedrungen sind. „Für mich ist das nicht zu entschuldigen“, machte sie als Zeugin unmissverständlich klar, dass diese Freundschaft durch den Vorfall beendet ist. Ob sie Interesse habe, dass der 34-Jährige bestraft werde? „Definitiv!“, sagte die Gifhornerin, die jedoch eher ausschloss, dass der Angeklagte wirklich vorgehabt hätte, einzubrechen und Dinge zu stehlen.

Kein Strafantrag, keine Bestrafung

Nach ihrer Zeugenaussage war klar: Als Einbrecher sitzen die Gifhorner nicht mehr vor Gericht. Viel mehr käme nur noch der Tatvorwurf des Hausfriedensbruchs in Frage. Nach rechtlicher Prüfung war dann klar: Die Sache kann nicht weiter verfolgt werden, denn es wurde nie ein entsprechender Strafantrag gestellt. Und nun ist die Frist verstrichen.

Von Andrea Posselt