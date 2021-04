Landkreis Gifhorn

Schnelltests in Firmen, um die Pandemie in Schach zu halten – für die IHK Lüneburg-Wolfsburg ist das nichts Neues. Bei einer Umfrage bei IHK-Betrieben in der Region hätten mehr als 40 Prozent der befragten Betriebe angegeben, dass sie ihre Mitarbeiter bereits testen oder dies planen. 57 Prozent der Befragten testeten nicht regelmäßig und haben dies auch nicht vor. Als Gründe werden sowohl Betriebsschließungen (25 Prozent) als auch die Arbeit im Homeoffice (19 Prozent) angegeben.

„Wenn ihr helfen könnt, helft!“

Dass einige Betriebe nun mit den Zusatzkosten zu kämpfen haben, weiß IHK-Präsident Andreas Kirschenmann. Die Mehrzahl der Betriebe habe sich gewünscht, dass Land oder Bund die Kosten übernehmen würden. Auf Finanzzusagen sollte jedoch gerade jetzt niemand warten, findet Kirschenmann. „Das ist eine logische Konsequenz aus der aktuellen Lage. Wenn ihr helfen könnt, helft”, appellierte der IHKLW-Präsident.

Kreishandwerkerschaft gegen Testpflicht der Firmen

Da muss auch Dr. Andreas Bierich, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig-Gifhorn, nicht lange überlegen: „Das Handwerk ist beim Thema Schnelltest dabei, wir sind aber gegen eine Pflicht.“ Den Betrieben brenne auch die Frage unter den Nägeln, wer dafür die Kosten übernehme. Aber in Prinzip überwiege erst einmal die Erkenntnis, „sich der Verantwortung bewusst zu sein“.

Bei Gifhorns größtem Arbeitgeber IAV ist ohnehin ein Großteil der Belegschaft wegen der Pandemie im Homeoffice. Tilman Tzschoppe, Leiter Arbeitssicherheit bei IAV: „Nach wie vor gibt es jedoch Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort tätig sein müssen. Ihnen bieten wir zwei Selbsttests pro Woche an. Damit leisten wir gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen wertvollen Beitrag dazu, Infektionen so früh wie möglich zu entdecken und damit eine Ausbreitung im beruflichen wie privaten Umfeld zu verhindern.“ Und sollte jemand grippetypische Symptome haben, könne er sich auf Wunsch einem Schnelltest oder PCR-Test unterziehen. „Die Tests werden bei IAV von medizinisch geschultem Personal durchgeführt.“

Friseurbetriebe sind bereits in der Testpflicht

Eine Testpflicht besteht bereits für die Friseursalons. Betriebe haben dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterschaft einmal wöchentlich einen Corona-Test macht. Das beschere Mehrkosten, sagt Birgit Erdet, Obermeisterin der Innung „Doch in Bezug auf das angestrebte Ziel, die Infektionszahlen zu reduzieren, um auch potenziell an Corona infizierte Menschen herauszufiltern, eine unabdingbare Maßnahme und ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft.“

Von Andrea Posselt