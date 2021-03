Gifhorn

Am Montag sollten in Niedersachsen die Schnelltest-Testtage an den Schulen beginnen, der Präsenzunterricht wieder für alle starten. Wie es so lief, was das Übersteigen des kritischen Inzidenzwertes von 100 auslöste – die AZ hat sich einmal umgehört an einigen Schulen.

Anruf am Otto-Hahn-Gymnasium. Rektorin Susanne Pilarski würde ja gerne Auskunft geben, wie es mit den Schnelltests läuft. „Aber wir haben keine bekommen. Und es gibt auch noch viel Gesprächsbedarf, wie es laufen wird.“ So sinnvoll die Schnelltests auch sein könnten, aktuell hat Pilarski mehr Fragen als Antworten.

Teststation in der Schule – „ob das so sinnvoll ist?“

An der Errichtung einer Teststation in der Schule hingen ja auch andere logistische Notwendigkeiten. Wie werden die genutzten Tests entsorgt, welcher hygienischer Sicherheitsaufwand ist erforderlich? Und überhaupt: „Wir holen erst einmal alle in die Schule und machen dann Tests. Ob das so sinnvoll ist?“

Wie schnelllebig alle Neuregelungen sind, erfuhr die OHG-Rektorin auch am Montag. Nach Überschreiten der 100-er-Inzidenz sei die Aufregung bei einigen Eltern so groß, „dass wir massiv Abmeldungen gehabt haben“.

Jetzt ist unklar, wie es nach Ostern weitergeht

„Große Unsicherheit“ bei den Eltern spürt auch Heiko Winkelmann, Leiter der Adam-Riese-Schule. Seine Grundschülerinnen und Grundschüler sollen nach Erlass des Landes zu Hause getestet werden. Aber auch war am Montag das noch gar nicht möglich. „Die Tests sollen kommen, aber wir haben noch keine.“ Entwickelten sich die Fallzahlen weiter so dynamisch, sei ohnehin fraglich, wie der Schulbetrieb nach Ostern aussehen wird, so Winkelmann.

Wenigstens sind die ersten Test-Kits schon da – aber noch kämpft die Freiherr-vom-Stein-Schule mit dem logistischen Aufbau und bürokratischem Aufwand. Denn die Schnelltests sind freiwillig. Eine Prognose, wann und ob die Jugendlichen erst einmal die Einverständniserklärungen abliefern, mag Rektor Dr. Detlef Eichner nicht wagen.

„Ein bisschen Sicherheit wird es bringen“

Seit Freitagmittag verfügt die Gifhorner Schule über 500 Tests. Er vermutet nach einem ersten Selbstversuch, dass die Handhabung seitens der Schülerinnen und Schüler nicht so einfach gehe. Er verfasst eine schriftliche Anleitung, ein Kollege habe ein Video zur Veranschaulichung gedreht. Prinzipiell geht Eichner mit Optimismus an die Schnelltest-Strategie heran. „Ein bisschen Sicherheit wird es bringen.“

Das meint auch Mario Toborg, Kreisvorsitzender der Lehrergewerkschaft GEW. Aber er ist sich sicher, dass das Land da einen Schnellschuss gemacht hat. „Aktuell gibt es noch jede Menge ungeklärter Fragen und schafft bürokratischen Wahnsinn obendrauf.“ Und außerdem: Was passiere denn, wenn ein Kind positiv getestet wird? Einfach in den Bus setzen und nach Hause schicken, gehe ja nicht.

„Schulen hätten bis Ostern dicht bleiben müssen“

Für Toborg steht fest: Präsenzunterricht hätte erst dann starten dürfen, wenn das Schulpersonal geimpft sei und eine vernünftige Schnelltest-Offensive fix wäre. „Schulen hätten bis Ostern dicht bleiben müssen. So ist das unausgegorener Quatsch.“

Von Andrea Posselt