Landkreis Gifhorn

Nur wer einen negativen Covid-19-Test hat, kommt seit dieser Woche in die Schule. Nach aktueller Regelung sind es die Erst- bis Viertklässler im Landkreis Gifhorn, die so die nächste Stufe im Corona-Modus erleben. Die AZ hat sich umgehört, wie es läuft, wie Eltern und Kinder reagieren.

So sehr sich Jörg Bratz, Leiter der Grundschule Am Lerchenberg in Wesendorf, auch freut, dass mit der Schnelltest-Strategie eine kleine Stütze mehr im Kampf gegen die Pandemie im Einsatz ist, so sieht er aktuell doch auch Probleme, Belastungen und Irritation. Klar, es gebe auch Väter und Mütter, die entschieden hätten, dass ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnimmt.

Mehrbelastung fürs Kollegium

Etwa ein Fünftel aller Schülerinnen und Schüler seien aktuell davon abgemeldet. In einigen Fällen seien es auch die Kinder selbst, die sich gegen Schnelltests ausgesprochen hätten. „Das wiederum macht es nicht einfacher, den Unterricht zu organisieren“, so Bratz. Tests und Arbeiten für die Kinder, die zu Hause bleiben, müssen nachmittags extra organisiert werden. „Insgesamt ist es gerade für alle belastend“, sagt Bratz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Verbandes niedersächsischer Grundschulleitungen ist.

Der Schnelltest-Einsatz sei im Grunde ein „guter Beitrag, aber wir müssen konsequent sein“. Gemeint ist damit auch, dass pro Kind in der Woche nur zwei Testkits ausgegeben werden. Alle zwei Tage soll getestet werden. Damit bleibt jedoch ein Wochentag testfrei. „Das sorgt für Irritationen bei den Eltern. Ich würde mir da schon drei Tests wünschen.“

Mit Kalendern die Übersicht behalten

Am Montag gab’s auf dem Schulhof Tests für die Mädchen und Jungen der Findorff-Schule in Neudorf-Platendorf. Die letzten Feinheiten, dass alles möglichst übersichtlich und zügig geht, sind in Arbeit, etwa ein Kalender, in dem genau vermerkt ist, wann welche Gruppe getestet hat. Auch Eltern bekommen übersichtliche Formulare an die Hand. „Insgesamt klappt es gut“, sagt Rektorin Andrea Rüther. Von 200 Kindern sind aktuell 30 abgemeldet.

Aber gefühlt habe die Schnelltest-Einführung und das Impfangebot für die Lehrerschaft schon für eine etwas gelassen-optimistischer Stimmung gesorgt. „Man weiß jetzt, dass die, die in der Schule sind, wirklich negativ getestet sind.“ Die Findorffschule hat auf ihrer Homepage extra Videos eingestellt, die kindgerecht zeigen, wie Schnelltests gemacht werden.

Auch an der Riese-Schule ist „Unsicherheit“ zu spüren

„Unsicherheit“ bei einigen Eltern spürt auch Heiko Winkelmann, Leiter der Adam-Riese-Schule in Gifhorn. Auch hier gebe es „einen gewissen Anteil“ an Eltern, die ihr Kind vom Präsenzunterricht abgemeldet haben. Auch er hätte sich gewünscht, dass es nicht nur zwei Tests pro Kind und Woche gibt. Aktuell bangt er aber sogar darum.

Denn noch ist kein Nachschub an Kits für die weitere Ausgabe da. Was das bedeuten würde? „Wenn wir keine Tests haben, dann muss der Unterricht ohne Tests stattfinden.“ Alles in allem bleibt nach einem Corona-Schuljahr die Erkenntnis: „Wir haben schon oft genug gezeigt, flexibel zu sein.“

Von Andrea Posselt