Landkreis Gifhorn

Die Zahl 100 gibt aktuell maßgeblich vor, wie der Alltag in Deutschland aussieht. Durch die Bundesnotbremse ist formuliert, was passiert, wenn die 7-Tage-Inzidenz drunter oder drüber liegt. Eine Branche leidet gerade ganz besonders unter den Ansagen. Bei Gifhorns Friseursalons steht das Telefon nicht mehr still.

„Viele Kunden sind irritiert“

Diskussionen und Nachfragen zum Thema Schnelltest – erforderlich ab einer Inzidenz von 100 – gehören gerade zum Waschen, Schneiden, Legen irgendwie dazu. Simone Lauterbach, Chefin von Frisoetbeer, weiß ein Lied davon zu singen. „Viele Kunden sind irritiert, weil sie sich testen lassen müssen, sollte der Inzidenzwert zu hoch sein.“ Dass die Diskussion überhaupt aufflamme, findet sie schade. Schließlich sind sie und ihr Team schon seit einiger Zeit verpflichtet, Schnelltests zu machen. „Es hat mit Respekt zu tun, dass Kunden das auch akzeptieren.“

„Aktuell sind alle abgenervt“

Tun sie aber eher nicht, wie auch Birgit Lawrenz, Chefin des Salons Haarmonie in Meinersen, zu berichten weiß: „Ich bin gerade eher eine Telefonistin für Schnelltests als Friseurin und erkläre, wann ein Schnelltest nötig ist.“ Sie findet die Regelung, dass beim Überschreiten der 100-er-Marke ein Test vorzulegen ist, „fair“. Dass nun noch ein weiterer Faktor den Friseurbesuch nun nicht gerade zum Wellness-Erlebnis mache, schmerzt sie sehr. „Aktuell sind alle abgenervt. Dass wir endlich wieder für die Kunden etwas Besonderes darstellen, das wünsche ich mir so sehr.“

Bei Schnelltest-Pflicht wollen einige Kunden nicht kommen

Aktuell gibt es in Gifhorn wegen der seit Tagen unter 100 liegenden 7-Tage-Inzidenz gar keine Testpflicht, um auf dem Frisierstuhl zu sitzen. Aber auch bei Star-Cut häufen sich Fragen und Diskussionen, wie Kathrin Seneka berichtet. „Es gibt sogar Kunden, die ankündigen, dass sie dann nicht kommen werden.“ Dabei biete der Salon schon freiwillig Selbsttests an, die man vor der Tür machen kann.

Wunsch: Testpflicht als generelle Pflicht für alle

Jens Drangmeister, Inhaber der Tätowierbar, gehört auch zu den körpernahen Dienstleistungen, müsste jedoch im Gegensatz zu Fußpflege und Friseursalons beim Überschreiten der Inzidenz von 100 schließen. Aktuell darf er Kunden empfangen, mit Maske arbeiten. „Das ewige Hin und Her mit Regeln ist schwierig. So langsam wird‚s unübersichtlich.“ Die Schnelltest-Diskussionen würde er sich gerne ersparen. „Ich teste mich auch regelmäßig, wäre nett, wenn das Kunden einfach auch machen würden.“ Sinnvoll könnte da die politische Ansage sein, dass jeder – wenn er etwa zum Shoppen fährt – einen Test machen muss. „So ein Test ist doch nicht so schwer und würde allen helfen.“

Ab 10. Mai dürften Schnelltests zum Alltag gehören

Bringt das Land Niedersachsen wie angekündigt ab 10. Mai neue Corona-Lockerungen in Handel, Gastronomie und Tourismus auf den Weg, dürften die Schnelltest-Diskussionen zunehmen. Wenn die Inzidenz bei 100 liegt und die Lockerungen in Gifhorn greifen, dann ist Shoppen, ein Besuch der Außengastronomie und Reisen im Land auch an das Vorweisen eines negativen Schnelltests gebunden.

