Schnelles Internet: So läuft der Glasfaser-Ausbau in den Weißen Flecken im Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Der Glasfaserausbau in den Weißen Flecken im Landkreis Gifhorn schreitet voran. Bis zum 30. Juni sollen die ersten Abschnitte an den Netzbetreiber Giffinet übergeben werden können. Wann sie in Betrieb gehen, liegt bei Giffinet. Im Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung gab Jörg Burmeister von der Wirtschaftsförderung des Landkreises einen Überblick über den aktuellen Ausbaustand.

Demnach sind im Vermarktungsgebiet eins (Wittingen, Hankensbüttel, Sprakensehl, Obernholz) die Tiefbauarbeiten abgeschlossen. Es laufen noch Einblas- und Montagearbeiten. Bis zum 30. Juni sollen die ersten Abschnitte an Giffinet übergeben werden. Die Inbetriebnahme der Anschlüsse liegt dann in der Verantwortung des Netzbetreibers.

Die Baumaßnahmen in den jeweiligen Abschnitten dauern ein Jahr

In den Vermarktungsgebieten zwei und drei ist der Start der Tiefbauarbeiten zum Teil bereits erfolgt, etwa am 2. März für die Samtgemeinde Brome und Barwedel sowie am 16. März für Dedelstorf und Steinhorst. In der Samtgemeinde Wesendorf sollte der erste Spatenstich am Mittwoch, 14. April erfolgen. Für die Samtgemeinde Meinersen ist er noch für den April oder für den Mai vorgesehen. Für die Baumaßnahmen ist jeweils mindestens ein Jahr eingeplant. Eine schrittweise Inbetriebnahme der Anschlüsse soll auch hier ermöglicht werden.

Für die Vermarktungsgebiete vier und fünf (Gifhorn, Sassenburg, Samtgemeinde Isenbüttel, Samtgemeinde Papenteich) ist die Ausschreibung mittlerweile erfolgt. Maßnahmenbeginn soll im Juni sein.

13 000 Haushalte in den Weißen Flecken hatten die Möglichkeit, einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu bekommen

Im gesamten Landkreis Gifhorn hatten 13 000 Haushalte mit einer Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit pro Sekunde die Möglichkeit auf einen kostenlosen Glasfaseranschluss über Giffinet. Weil dieser Ausbau gefördert wird, mussten sich in jedem Vermarktungsgebiet mindestens 40 Prozent der Haushalte für einen Anschluss entscheiden. Mittlerweile wird auch in den Schwarzen Flecken (mehr als 30 Mbit pro Sekunde) der Glasfaserausbau vorangetrieben. Hier haben mehr als 30 000 Adressen die Möglichkeit auf einen Anschluss, sofern die jeweiligen Anschlussquoten (je nach Anbieter zwischen 40 und 60 Prozent) erreicht werden. Anbieter für den nicht geförderten Ausbau sind hier unter anderem Net Services (Giffinet), FNOH und die Deutsche Glasfaser.

Aus wirtschaftlichen Gründen will Net Services einige Ortschaften im Kreis, die als Schwarze Flecken gelten, nicht mit Glasfaser versorgen (unter anderem Rade, Suderwittingen und Ohrdorf). Das will die CDU jedoch nicht hinnehmen und hat deshalb beantragt, dass die Kreisverwaltung zusammen mit den betroffenen Kommunen Lösungen erarbeiten soll, um auch diese Ortschaften ans Glasfasernetz anzuschließen. Zudem soll nach Fördermöglichkeiten gesucht werden. „Hier wird etwas gefordert, dass der Landkreis gar nicht darf“, sagte der Ausschussvorsitzende Christian Schroeder. Dennoch stimmte der Ausschuss bei drei Enthaltungen, einer Gegenstimme und fünf Ja-Stimmen für den Antrag.

Von Christian Albroscheit