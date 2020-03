Schnell und lecker: Ostergras für Kurzentschlossene

Wolfsburg/Gifhorn/Peine

Die zweite Woche geht zu Ende. Trotzdem bleibt noch viel Zeit für all die Frühlings-Ideen auf unserer Liste, drei weitere Wochen in Corona-Isolation liegen schließlich noch vor uns – vorerst. Und doch werde ich heute leicht panisch: Wir sind zu spät dran! Das Ostergras muss dringend gesät werden! Drei bis vier Wochen vor Ostern sät man es normalerweise. Schaffen wir das noch? Egal, wir säen trotzdem und haben außerdem noch einen tollen Tipp für alle, die wie wir zu spät mit dem frischen Ostergrün dran sind.

Kindergarten-Tradition für Zuhause

Ich gebe zu: Es war schon sehr bequem, dass in jedem Jahr der Kindergarten sich um das Ostergras gekümmert hat. Auch in der ersten Klasse wäre das in diesem Jahr ein Projekt mit den Kindern gewesen. Es wurde zeitig gesät, und die Kinder pflegten es über die Wochen. Zu Ferienbeginn bekamen dann alle ihr eigenes Schälchen mit nach Hause – ein schöner Brauch.

Leni und Mats lieben es, zu gärtnern. Hier entsteht Gartenkresse. Quelle: Janine Kluge

In diesem Jahr fällt das natürlich aus. Doch gleichzeitig ist es eine Chance, diese wunderschöne Tradition auch zu Hause zu etablieren. Schälchen (bestens geeignet sind die Unterschalen von Tontöpfen) und Blumenerde haben wir. Weizen fehlt. Und das leider auch im Supermarktregal. Wird etwa auch Weizen gehamstert? Egal, ein Saatgut-Aufbau präsentiert mir sogleich die Lösung: „Grasinsel für Heimtier- und Ostergras“. Klingt gut. Gekauft.

Das sind die Zutaten: Mit Gartenkresse wird es auch kurzfristig noch etwas mit dem Ostergrün. Quelle: Janine Kluge

Zu Hause bereiten Mats und Leni mit Hingabe die Schälchen vor. Wasser und Erde – eine beliebte Kombination bei Kindern. Wir säen die Grasinsel-Mischung aus und suchen für die Schälchen einen hellen, aber nicht zu warmen Standort. „Jetzt müssen wir warten“, hat Mats richtig erkannt. Nach gut einer halben Stunde schaut er nach seinem Ostergras. Nichts zu sehen. „Das dauert ein paar Tage“, erklärt Leni ihrem kleinen Bruder. Jeden Tag werden die Kinder nun nach ihrem Ostergras schauen, bereits in wenigen Tagen sollten die ersten Keimlinge zu sehen sein.

So klappt’s auch noch kurzfristig mit dem Ostergrün

Doch was, wenn das Ostergras bis Ostern noch nicht gewachsen ist? Kein Problem! Auch Kurzentschlossene können noch bis zu den Feiertagen frisches Grün züchten. Schnell wachsend, essbar und auch noch sehr gesund ist nämlich Gartenkresse. Die keimt bereits nach zwei Tagen und kann nach zehn bis zwölf Tagen geerntet werden. Leni und Mats säen auch diese noch in einem Schälchen aus. Sicher ist sicher.

Lustige Deko: Ostergras kann auch in Eierschalen gesät werden. Quelle: Pinterest/bunt.lecker.kreativ

Deko-Tipp: Ostergras und Kresse können auch wunderbar in leere Eierschalen, die zuvor vielleicht bunt bemalt wurden, gesät werden. Oder in dekorative Porzellantassen. Auch große Baumrinden oder Glasvasen eigenen sich. Alles, was den Ostertisch (vor allem in dieser Zeit) noch schöner macht, kann bepflanzt werden. Später noch kleine Hasen aus Märchenwolle oder gefilzte Blüten dazu – fertig ist die tolle Oster-Deko. Viel Freude beim Gärtnern!

