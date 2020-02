Schneewittchen: In der Gifhorner Stadthalle gehört ein Zwergen-Rap dazu

Gifhorn

Auch in diesem Jahr war das Liberi-Tourtheater aus Bochum zu Gast in der Stadthalle und präsentierte – diesmal in gleich zwei Vorstellungen – ein altbekanntes Kindermärchen in schwungvoller Neu-Inszenierung als Familienmusical. Rund 600 große und kleine Besucher erlebten die Geschichte um das bedauernswerte Schneewittchen, das schließlich seiner bösen Stiefmutter entkommen kann.

Regisseurin Carolin Pommert hatte das etwas eingestaubte Grimm´sche Märchen kräftig aufgepeppt, auf das junge Publikum zugeschnitten und mit flotten Musical-Songs, komponiert von Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker, versehen. Die Handlung ist meist nahe am ursprünglichen Märchen, auch das Outfit Schneewittchens erinnert stark an das des Disney-Zeichentrickfilms.

Das Stück beginnt mit einem Auftritt der bösen Königin (gespielt von Kirsten Schneider), die gemeinsam mit ihren vier treuen Raben ihre immerwährende Schönheit feiert und sich von ihrem magischen Spiegel bestätigen lässt, dass sie immer noch die Schönste im Lande sei. Dieser jedoch warnt sie, dass ihre verhasste Stieftochter Schneewittchen zu einer Schönheit heranwachse, die ihre eigene bereits in Kürze um ein Vielfaches übertreffen würde. Außerdem neige sich der Zaubertrank der Königin dem Ende zu. Wenn das Fläschchen leer sei, würde sie ihre immerwährende Jugend und Schönheit verlieren und mit einem Schlag steinalt werden.

Dann kommt der Auftrag der sieben Zwerge

Schneewittchen erscheint im Thronsaal, und Mutter und Tochter haben einen heftigen Streit. Schneewittchen flieht in den Wald, trifft dort auf den gefesselten Zwerg Bomrin und befreit ihn. Die Bewältigung dieser Aufgabe war jedoch eigentlich dem Prinzen Fynn zugedacht, der auf eine Aufnahme ins Zwergen-Team hofft. „Wow, Schneewittchen, cooler Name“, sagt der Prinz (gespielt von Marlon Hangmann), und ist sichtlich angetan von ihrer Schönheit und ihrer Liebenswürdigkeit. Sie jedoch wird von den treuen Raben der Königin zurück ins Schloss gebracht, die Böses plant. Währenddessen bekommt der Prinz einen Auftrag der Sieben Zwerge: Als „Außenposten“ soll er das Königreich nach einem Fläschchen durchforsten, das ewiges Leben und Jugend bewirkt und das einst ihren Vorfahren gestohlen wurde.

So endet die böse Königin

Die böse Königin hingegen erteilt ihrerseits den Raben den Auftrag, das Schneewittchen zurück in den Wald zu bringen und zu töten. Gerade rechtzeitig kann Fynn dies verhindern, und er schickt das Schneewittchen tief in den Wald hinein, damit die Zwerge auf sie achten können. Die Königin feiert im Schloss eine Freudens-Party („Das ist so schön, endlich bin ich single und ohne Kinder.“) Doch als sie durch ihren Zauberspiegel herausfindet, dass ihre Stieftochter noch am Leben ist, startet sie einen zweiten Versuch: Verkleidet als alte Frau schenkt sie ihr einen roten, saftigen Apfel. Schneewittchen beißt hinein und sinkt vergiftet zu Boden. Doch Fynn findet im Apfelkörbchen das gestohlene Fläschchen mit dem Zaubertrank und flößt das letzte Tröpfchen Schneewittchen ein. Diese kehrt ins Leben zurück, verliebt sich in ihren Prinzen und schickt die böse Königin für immer fort.

14 Rollen für sieben Schauspieler

Die insgesamt 14 Rollen des Musicals wurden von nur sieben Schauspielern übernommen. Herausragend die Hauptdarstellerin Tabea Steltenkamp, die in der Rolle des Schneewittchens fast durchgängig auf der Bühne war, trotzdem aber auch die des siebten Zwergs übernahm. Die Songs des Musicals bedienten ein breites Genre, neben den meist gefühlvollen Musical-Songs gab es auch rockige Stücke und den schwungvollen Zwergen-Rap. Viele Lacher erntete der Running-Gag der Zwerge: Sie redeten fast ausschließlich in Sprichwörtern, wobei sie immer zwei unterschiedliche zusammen mischten („Das Leben ist kein Ponyschlecken“ oder „Man sollte nicht die Füße in den Sand stecken“). Schöne Kostüme und ein zwar schlichtes, aber durch wechselnde Farben sehr wirkungsvolles Bühnenbild rundete die gelungene Show ab.

Von Maren Kiesbye