Schneechaos im Landkreis Gifhorn: So ergeht es den Räumdiensten

Landkreis Gifhorn

Wenn es schneit, muss geräumt werden. Für viele Menschen nicht so einfach – da helfen Winterdienste. Doch auch die gelangen angesichts der derzeitigen Schneemassen im Landkreis Gifhorn durchaus schon mal an ihre Grenzen.

Sein Unternehmen „Der grüne Faden“ für Dienste rund ums Haus hat Sergej Eisner erst vor einem Jahr in Gifhorn gegründet – und hat jetzt zum ersten Mal einen Winterdienst angeboten. „Und dann kam das gleich so dicke“, sagt er. Ein paar große Objekte und mehrere Privatkunden hat er in seiner Winterdienstliste – Bestandskunden. „Viel mehr schaffen wir bei diesen Schneemassen auch nicht.“ Dabei gebe es derzeit 15 bis 20 Anrufe täglich – Leute, die hoffen, er könne sie beim Schneeräumen unterstützen. Im Notfall gehe das unter Umständen – bei alten Leuten, die es selbst nicht mehr schaffen und keine Verwandten in der Nähe haben, die ihnen diese Arbeit abnehmen können.

„Wir sind eine tolle Gemeinschaft hier in der Gemeinde“

Insgesamt komme man derzeit aber „hart an die Grenzen“, so Eisner. „Da gab es zum Beispiel einen Einsatz, bei dem wir anfingen zu räumen und es begann wieder zu schneien. Da war der Weg gleich wieder zu. Wir haben den Einsatz abgebrochen und sind dann abends noch einmal rausgefahren, um wenigstens die groben Massen zu räumen.“

Präsenzunterricht im Landkreis fällt Mittwoch aus Auch am Mittwoch fällt witterungsbedingt an den allgemein- und den berufsbildenden Schulen sowie an Förderschulen der Präsenzunterricht im Szenario B und die Corona-Notbetreuung aus. Der Landkreis weist darauf hin, dass der Distanzunterricht im Homeschooling in den Szenarien B und C stattfindet. Ein Schülertransport zu den Förderschulen außerhalb des Landkreises findet nicht statt.

Denis Ekarius ist mit seiner Arbeitsraupe dieser Tage in Rühen, Brechtorf und Eischott unterwegs – ehrenamtlich, denn in seinem Unternehmen, einem Baumdienst, geht aktuell wegen des Wetters nicht wirklich was. Die Arbeitsraupe ist klein und schmal und nur drei Kilometer in der Stunde schnell, aber: „Damit kann ich räumen, wo andere nicht mehr durchkommen.“ Die „anderen“ sind beispielsweise ältere Bürger. Da müsse man helfen, so Ekarius. Auch Landwirte würden unterstützen. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft hier in der Gemeinde“, freut er sich. Und er freut sich über die Anerkennung durch die Bürger: „Aus der Lindenstraße habe ich zum Beispiel eine Dankeskarte mit etwas Spritgeld für die Raupe bekommen.“

Schneeverwehungen von 80 bis 90 Zentimetern Höhe

Aber es gebe auch Bürger, die hohe Forderungen stellen würden. „Viele räumen nicht ausreichend. Da kommen auf dem schmalen Streifen keine zwei Fußgänger aneinander vorbei und können so den Corona-Abstand nicht einhalten. Wenn ich dann auf den Hauptgehwegen – mehr schaffe ich ja auch gar nicht – unterwegs bin und die Schneise verbreitere, wird auch schon mal gemeckert, wenn dabei Schnee auf Privatgrundstücke geschoben wird.“

Ein Schneechaos wie dieses habe er noch nicht erlebt, so Ekarius. „Das ist stärker als 2010“, sagt er. Manchmal müsse er mehrfach über einen Weg fahren, um diesen frei zu bekommen. Und er bekomme es auch schon mal mit Schneeverwehungen von 80 oder 90 Zentimetern Höhe zu tun. „Alleine um die Verbindung von Rühen nach Eischott freizuräumen, bin ich mehr als zwei Stunden im Einsatz.“

Von Thorsten Behrens