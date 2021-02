Gifhorn

Seit dem Wintereinbruch am Wochenende gab es in vielen Teilen Deutschlands Verkehrsbehinderungen aller Art: Auch in Gifhorn kam der Öffentliche Personennahverkehr mit Bussen und der Bahnverkehr zum Erliegen. Mancherorts nehmen die Bahndienstleister so langsam ihren Dienst wieder auf, nicht so jedoch in Gifhorn und Wolfsburg.

Auf den Internetseiten der Anbieter steht überall, der Hauptbahnhof in Wolfsburg sei nicht erreichbar. Am Dienstagnachmittag wurde dann ein Busnotverkehr auf der Strecke zwischen Wolfsburg und Hannover eingerichtet. Aber warum können die Züge auf den passierbar anmutenden Gleisen nicht fahren?

Bahnhof Gifhorn kann nicht angefahren werden

Auf AZ-Nachfrage erklärte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, dass keineswegs der Wolfsburger Hauptbahnhof gesperrt oder nicht erreichbar sei, sondern der Bahnhof in Gifhorn nicht angefahren werden kann. Hier habe es in der Nacht zum Mittwoch erneut starken Schneefall gegeben, der sich zu unpassierbaren Schneeverwehungen aufgetürmt habe.

Deshalb würden die Züge um dieses Streckenstück umgeleitet, sodass die Züge in der Folge auch den Bahnhof Wolfsburg nicht erreichten.

