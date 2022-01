Verliebte Paare, die ihren Hochzeitstag nicht so schnell vergessen wollen, haben in diesem Februar gleich zwei Mal die Chance auf ein „Schnapszahl-Datum“ – am 2.2.2022 und auch am 22.2.2022. Vor Corona gab’s eine Vielzahl von „Schnapszahl-Hochzeiten“. Gibt’s erneut einen Run auf die Standesämter im Kreis Gifhorn?