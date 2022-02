„Schnapszahl-Hochzeit“: So viele Paare heiraten am 2.2.2022 in Gifhorn

Gifhorn

Das Ja-Wort an einem „Schnapszahl-Datum“ soll besonders viel Glück bringen. In diesem Jahr gibt’s für verliebte Paare gleich zwei Mal die Chance, sich an einem solchen Tag das Eheversprechen zu geben: der 2.2.2022 und der 22.2.2022 stehen zur Verfügung. Doch steigende Inzidenzzahlen und strenge Hygieneregeln bestimmen weiterhin den Alltag. Gibt’s an diesen beiden Tagen trotzdem einen Ansturm auf die Standesämter im Landkreis Gifhorn?

„Es bleibt in der Pandemie eher verhalten“, sagt Gifhorns Leitende Standesbeamtin Melanie Ritterbusch. „Wir haben an beiden Tagen vier Eheschließungen – das ist für Februar sicher viel, aber ohne Corona und mit der Möglichkeit richtig feiern zu können, wären es sicher mehr Trauungen“, ist Ritterbusch überzeugt.

Hochzeitsmühle ist noch dicht

„Wir trauen aktuell nur im Rathaus, denn die Hochzeitsmühle an der Lüneburger Straße steht nur von Mai bis September zur Verfügung“, erklärt Ritterbusch. An beiden „Schnapszahl-Daten“ im Februar seien auf Grund der geringe Nachfrage keine Sonderschichten für das Standesamt-Team notwendig. „Diese Eheschließungen schafft eine Standesbeamtin alleine“, verweist sie jedoch darauf, dass interessierte Paare an beiden Tagen noch einen Termin klar machen können.

Strenges Hygiene-Konzept

Die Gebühr für die Anmeldung der Eheschließung liegt bei 50 Euro – und ist bei „Schnapszahl-Trauungen“ auch nicht teurer. Es kommen lediglich noch Beträge für Urkunden oder ein Stammbuch dazu. Ohne Corona-Spielregeln geht’s jedoch auch in Gifhorns Standesamt nicht. „Wir haben für unser Trauzimmer ein Hygienekonzept und das gilt auch weiterhin. Es sind im Trauzimmer zehn Personen zugelassen – bei einer Standesbeamtin darf das Paar also mit sieben Gästen erscheinen“, geht Melanie Ritterbusch auf die aktuell geltenden Bedingungen ein.

Ja-Wort im Gewölbekeller

Trauzimmer oder historischer Gewölbekeller: An gleich zwei Orten bietet auch das Meinerser Standesamt Paaren Trau-Möglichkeiten an. „Doch durch Corona sind bei uns ebenfalls die Zahlen in den Keller gegangen“, weiß Standesbeamter Sven Schröter. Vor der Pandemie gab es durchschnittlich 120 Eheschließungen pro Jahr. 2021 waren es nur noch 62. „Darum haben wir für den 2.2.2022 noch keinen Termin, für den 22.2.2022 gibt es drei Anfragen.“

Nur wenig Planungssicherheit

„Für eine Hochzeit braucht man Planungssicherheit – und die Leute wissen nicht, was noch kommt“, ist Schröter davon überzeugt, dass es in den kommenden Wochen noch keine Trendwende gibt. „Allerdings hoffen und setzen die Leute auf eine sinkende Inzidenzzahl im Sommer“, so der Standesbeamte. Für Eheschließungen in Meinersen gilt aktuell: Im Trauzimmer des Rathauses sind neben dem Brautpaar (3G) maximal sechs Gäste (2G) und eine Standesbeamtin oder ein Standesbeamter möglich. Im Gewölbekeller sind maximal zehn Gäste plus Brautpaar und Standesbeamtin/Standesbeamter erlaubt.

„Alle warten darauf, dass es besser wird“, bringt es die Bromer Standesbeamtin Anke Behne auf den Punkt. Darum seien für die beiden Schnapszahl-Termine im Februar bei ihr bisher auch noch keine Eheschließungen angemeldet worden. Lediglich eine Nachfrage habe es bisher gegeben, so Behne. Auch das Standesamt Brome – Trauungen sind auch in der Burg möglich – hat festgestellt, dass viele Paare den Ja-Wort-Termin immer wieder verschieben. Behne: „Einige schon seit zwei Jahren.“

Von Uwe Stadtlich