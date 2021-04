Gifhorn

Sitzen bleiben ist in diesem Schuljahr fast unmöglich. Es gibt Regelungen, damit Schülerinnen und Schüler nicht noch mehr als ohnehin schon unter der Corona-Pandemie leiden müssen, trotz Homeschooling und der damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Wissensvermittlung. Sie haben beispielsweise unter gewissen Umständen Anspruch auf Nachprüfungen. Dennoch können die Kinder und Jugendlichen auf Antrag auch freiwillig das Schuljahr wiederholen, wenn zu befürchten ist, dass sie im folgenden Schuljahr sonst komplett den Anschluss verpassen könnten. Die AZ hat bei einigen Schulen nachgefragt, wie die Lage ist.

Jörg Bratz, Leiter der Wesendorfer Grundschule, erwartet vier bis fünf Anträge für jetzige Viertklässler, die das Schuljahr freiwillig wiederholen wollen – vergleichbar mit den Zahlen in den Vorjahren. „In den anderen Jahrgängen gehen wir davon aus, dass fachliche Defizite im kommenden Schuljahr ausgeglichen werden können. Da sind wir optimistisch, weil unsere Unterrichtskonzeptionen ein sehr hohes Maß an Differenzierung und Individualisierung ermöglichen“, so Bratz. Nachprüfungen gibt es an der Wesendorfer Grundschule laut Bratz nicht. Und auch keine Verschlechterung des Notendurchschnitts, denn: „Bei uns gibt es keine herkömmlichen Schulnoten. Wir geben den Kindern und Eltern in den Zeugnissen eine detaillierte Rückmeldung über die erworbenen Kompetenzen. Defizite können wir so genau erkennen und Maßnahmen ergreifen.“

Leicht über dem Vorjahr, aber immer noch einstellig

Auch an der Michael-Ende-Grundschule in Gifhorn liegt die Zahl der freiwilligen Wiederholer laut Schulleitung derzeit „deutlich unter zehn Schülerinnen und Schülern.“ Die genaue Anzahl stehe aber noch nicht fest, liege bislang leicht über der der Vorjahre. Freiwillige Wiederholer gebe es in allen Jahrgängen.

Laut Maren Ramme, Leiterin der Sekundarstufe I an der IGS Sassenburg, zeichnet es sich ab, dass es wohl in jedem Jahrgang freiwillige Wiederholer geben wird – zwar mehr als in den Vorjahren, aber trotzdem im kleinen einstelligen Bereich. In den Jahrgängen 5 bis 8 gibt es an der IGS keine Noten, im Jahrgang 10 könnte der Durchschnitt „eventuell etwas schwächer ausfallen.“ Aber: „Die zentralen Abschlussprüfungen in Jahrgang 9 und 10 wurden den Umständen angepasst, so dass die Schüler eine gute Chance haben, sie erfolgreich zu bewältigen.“

Einen wegen der Corona-Situation schlechteren Notendurchschnitt als in den Vorjahren erwartet Katrin Kroczek, Leiterin des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen, nicht. Denn: „Wir haben das Homeschooling mit regelmäßigen Videokonferenzen sehr konsequent durchgeführt, und die Schüler und Schülerinnen haben weitgehend gut mitgearbeitet.“ Wie viele freiwillige Wiederholer und Nachprüfungen es geben wird, lasse sich derzeit noch nicht sagen, das entscheide sich erst im Rahmen der Zeugniskonferenzen.

Zahlen zu Wiederholern, Nachprüfungen und Notendurchschnitt nennt Stephan Lindhorst nicht. „Dafür ist es noch zu früh“, sagt er. Aber der Leiter der Oberschule Papenteich ist auch Vorstandsmitglied des Schulleitungsverbandes Niedersachsen – und hält es in dieser Funktion für wichtig, dass Schule in Corona-Zeiten nicht auf Zahlen reduziert wird. „Kinder und Jugendliche sollten endlich gefragt werden, was sie sich für die nächste Zeit in der Schule und von der Politik wünschen“, sagt er. Das hätten sie sich in den vergangenen Monaten verdient – durch ihre schulischen Leistungen unter erschwerten Corona-Bedingungen sowie durch den Verzicht auf Freiheiten, Hobby und Freunde – letzteres, um die Gesundheit ihrer Mitmenschen zu schützen.

Von Thorsten Behrens