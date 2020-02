Von 1945: Historisches Foto vom Schillerplatz begeistert Heimatforscher

Gifhorn

Heinz Gabriel und Günter Dröge sind wie elektrisiert. Die beiden Gifhorner Heimatforscher haben eine ungeahnt kostbare Entdeckung für ihren Fundus: ein Foto, das den Schillerplatz anno 1945 zeigt – aufgenommen aus dem Gebäude der Aller-Zeitung. Das 75 Jahre alte Dokument aus privatem Besitz bringt die beiden Enthusiasten in Bewegung.

„Da war ich auf einmal knallwach“, erzählt Gabriel von dem Abend kurz nach Neujahr, als er die Mail von Anelin Brandes aus Gifhorn noch vor dem Zubettgehen las. Ob er an diesem Foto interessiert sei? Keine Frage.

Eine Aufnahme, die Heimatforscher elektrisiert: Dieses Bild zeigt den Blick vom Gebäude der Aller-Zeitung auf den Schillerplatz im Jahr 1945. Quelle: Quelle Anelin Brandes

Gabriel und Dröge beugen sich über den Abzug des Scans, den Gabriel von dem wertvollen Zeitdokument gemacht hat. „Das muss 1945 nach Kriegsende gemacht sein“, sagt Dröge. Er meint am Omnibus ein Kennzeichen aus der Zeit der britischen Besatzung zu erkennen. Und er weiß, was der damalige Bürgermeister Ludwig Kratz aufgezeichnet hatte: Die ersten Flüchtlinge aus dem Osten kamen im Januar 1945. „Das kann kein Januar sein“, sagt Dröge und zeigt auf das Foto. „Im Januar wäre Schnee.“

Bild entstand im Frühjahr oder Herbst

Doch die acht Pferdefuhrwerke, die gerade in Richtung Innenstadt unterwegs sind, rollen über blankem Pflaster. Derweil haben die Bäume auf dem Schillerplatz kein Laub. Ist es noch Frühjahr? Es könnte auch Herbst 1945 sein, fachsimpeln die beiden Gifhorner.

Schillerplatz heute: Dieses Bild entstand aus dem zweiten Obergeschoss der Aller-Zeitung. Quelle: Lea Rebuschat

Gabriel lässt die Entdeckung keine Ruhe. Er blickt aus mehreren Fenstern der AZ-Villa in Richtung Schillerplatz – aus dem ersten und dem zweiten Obergeschoss. „Ich muss wissen, aus welchem Fenster das war.“ Dann macht er dort ein aktuelles Foto, wo der Blickwinkel am besten zu dem historischen Schnappschuss passt.

Vorträge über Gifhorn in alten Ansichten

Gabriels und Dröges Vorträge für die Geschichtswerkstatt vor einigen Jahren hatten guten Zulauf. Sie fanden zunächst im Kavalierhaus und auch mal in der Schlosskapelle statt. Einer zum Thema „Südstadt Gifhorn“ musste in den Ratssaal verlegt werden, weil das Interesse an Gifhorn in historischen Ansichten mit passenden Anekdoten und Erklärungen so groß war. Dröge: „Wegen der Nachfrage haben wir manche Vorträge zweimal gemacht.“

Foto lässt die Heimatforscher neuen Vortrag erwägen

Seit einigen Jahren ist es ruhiger geworden. Es fehlt bislang an genug noch nicht präsentiertem Fotomaterial. Doch jetzt ist die Situation eine neue. „Dieses Schmuckstück hat dazu geführt, dass wir uns überlegen, wieder einen Vortrag zu machen.“ Dazu brauchen er und Gabriel aber noch mehr neue alte Schätze dieser Art.

Nun hoffen beide, dass Gifhorner in Gedächtnis oder Truhen kramen. So wie Anelin Brandes beim Durchstöbern eines Fotoalbums auf die Schillerplatz-Aufnahme stieß. „Mit einmal war es da“, freut sich Gabriel, der unter Tel. (0 53 71) 5 41 23 zu erreichen ist, über diesen Zufallstreffer.

Das passiert mit den Fotos

Niemand müsse um die Schätze fürchten, versichern die Heimatforscher. Sie würden ein historisches Foto sofort einscannen für die eigene digitale Fotodatenbank und am selben Tag zurück geben. Wenn das Foto nicht zurück verlangt würde, käme es übrigens ins Stadtarchiv. Dort wäre es für die Nachwelt am sichersten aufbewahrt.

Von Dirk Reitmeister