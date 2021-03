Gifhorn

Mehr Platz für Radler und Fußgänger am Schillerplatz, Tempo 50 auf der Wolfsburger Straße und die Drogenszene am Laubberg: Viel zu besprechen hatte der Ausschuss für Feuerwehr, Verkehr und öffentliche Ordnung in seiner Sitzung am Montagabend. An der Braunschweiger Straße könnte sich nach Empfehlung des Gremiums etwas tun. Es gab der Gifhorner Verwaltung Hausaufgaben auf.

Kommt hinter der Hausecke aus der Braunschweiger Straße jemand entgegen? Die Bereiche für Fußgänger und Radfahrer sind am Schillerplatz eng und unübersichtlich. Mit dem Wegfall der Linksabbiegespur auf der Braunschweiger Straße, die gleich in die zur Oldaustraße weiterleitet, will die Mehrheit mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer schaffen.

Und so lautet nun die mit sechs Ja- und zwei Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen formulierte Empfehlung: „Die Verwaltung prüft, ob im Rahmen des Projektes ,Eingangstore in die Innenstadt gestalten’ durch den Wegfall der Linksabbiegerspur am Schillerplatz aus Richtung Bahnschienen der Braunschweiger Straße kommend, die Verbreiterung des Fuß und Radweges auf beiden Seiten, zu einer Verbesserung der Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer führen könnte, ohne dass die Verkehrslage an diesem Punkt übermäßig strapaziert und beeinträchtigt wird.“

Feuerwehr: Einsatzleitwagen muss zwei Jahre länger halten Der Ausschuss für Feuerwehr, Verkehr und öffentliche Ordnung der Stadt Gifhorn sprach in seiner jüngsten Sitzung auch über den Haushalt 2021 und beschloss ihn einstimmig. Die Feuerwehr beteiligt sich am Sparkurs der Stadt: Die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens für 185 000 Euro wird „aufgrund des derzeitigen Fahrzeugzustandes“ auf 2023 verschoben. Gebündelte Infos für Veranstalter: Was ist in Sachen Jugend-, Natur-, Immissions- und Nichtraucherschutz zu beachten, wer ist Ansprechpartner und welche Erlaubnisse sind nötig – dazu will das Rathaus einen Leitfaden auflegen. Bis Ende des Jahres soll er auf der Homepage zu haben sein.

Mehr Parkplätze für Feuerwehrleute

Mehr Parkraum für Einsatzkräfte: Diese Stellflächen sollen künftig für Feuerwehrleute im Einsatz reserviert sein. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Einstimmig empfiehlt der Ausschuss, die Parkplätze an der Ostseite des Feuerwehrhauses künftig für Einsatzkräfte zu reservieren. Die CDU-Fraktion hatte ihren Antrag damit begründet, dass die Feuerwehrleute im Einsatzfall zu viel Zeit bei der Parkplatzsuche rund um das Feuerwehrhaus verlieren.

AfD-Antrag zu Drogenszene am Laubberg abgelehnt

Das Gebiet sei zu einer offenen Drogenszene „verkommen“: Deshalb fordert die AfD-Fraktion eine „Nulltoleranzstrategie“ rund um den Laubberg. Ihren Antrag, die Stadt möge zusammen mit Polizei und Staatsanwaltschaft ein Konzept gegen die Drogenszene erarbeiten, lehnten neun der zehn Stimmberechtigten im Ausschuss ab.

Wolfsburger Straße: Tempo 50 bleibt vorläufig

Kein Dauerzustand: Der Verkehrsausschuss lehnte mehrheitlich einen SPD-Antrag ab, das Tempo 50 auf der Wolfsburger Straße auch nach deren Sanierung beizubehalten. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Kein dauerhaftes Tempo 50 auf der Wolfsburger Straße: Das aktuelle Tempolimit gilt nur so lange, bis das Problem des Lärms durch die marode Fahrbahn durch deren Erneuerung behoben ist – und so bleibt das auch. Ein Antrag der SPD, auch danach Tempo 50 aus Lärmschutzgründen beizubehalten, lehnte die Mehrheit mit sechs Nein-Stimmen ab. Bei acht Gegenstimmen scheiterte ein AfD-Antrag, ein Lärmschutzgutachten in Auftrag zu geben, um zu überprüfen, ob Tempo 50 weiterhin für Anwohner eine Entlastung brächte.

Von Dirk Reitmeister