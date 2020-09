Scherweit: Zwischen Randale und Demonstrationsrecht gibt es einen Unterschied

Gifhorn

Zu dem Artikel „Ärger mit Aktivisten: Zug stoppt“ über randalierende kurdische Jugendliche auf dem Weg zu einer Demonstration schreibt AZ-Leser Dietmar Scherweit folgenden Leserbrief:

Kurdische Jugendliche befanden sich am Donnerstag im Zug von Lüneburg nach Hamburg, um an einer Demonstration für die Freilassung des Kurdenführers Öcalan teilzunehmen. Im Zug kam es zu Pöbeleien gegen die Zugbegleiterin, in Bardowick wurde der Zug von der Bundespolizei gestoppt. Als Straftatbestände wurden: Schwarzfahren, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und unerlaubter Aufenthalt festgestellt.

„Leider verlief die Demo nicht so friedlich wie angekündigt“

Nun kritisiert die Linke Niedersachsen das Vorgehen der Polizei und bemängelt die Einschränkung des Demonstrationsrechts für die Jugendlichen. Hier hat sich der Bundestagsabgeordnete Victor Perli offensichtlich nicht umfassend informiert, denn die Demonstration fand am darauf folgenden Tag statt, unter Beteiligung dieser jungen Leute. Leider verlief die Demo nicht so friedlich wie angekündigt. Im Stadtteil Wilhelmsburg wurden Reporter und ein Kamerateam angegriffen. Die Lage geriet kurzfristig außer Kontrolle.

Die Polizei hat sich aus meiner Sicht völlig richtig und angemessen verhalten. Ich hoffe, dass in den Fällen, in denen es zur Anklage kommt, den Jugendlichen eindringlich und nachhaltig der Unterschied zwischen Demonstrationsrecht und Randale erläutert wird. Suchen diese Jugendlichen nicht Schutz bei uns vor ungerechter Behandlung und politischer Verfolgung?

Von AZ-Leser Dietmar Scherweit