Gifhorn

Mit Gaffern haben auch Einsatzkräfte im Kreis Gifhorn ihre Last. Nicht nur, dass Schaulustige bei Unfällen, Bränden oder der Behandlung hilfloser Menschen das Smartphone zücken, um Chatgruppen mit neusten Bildern zu bestücken – es kommt zuweilen auch zu Pöbeleien. Notfallsanitäter rufen dann auch schonmal die Polizei um Unterstützung.

Jemand filmt mit seinem Smartphone den vergeblichen Wiederbelebungsversuch, den eine Krankenschwester als Ersthelferin in einem Bus in Braunschweig an einem Fahrgast vornimmt: Als Sotirios Ntouskos von diesem Fall neulich in Braunschweig erfuhr, schüttelte er den Kopf. „Dummheit. Was soll das?“, fragt sich der Notfallsanitäter des Gifhorner DRK. Seit sechs Jahren macht er den Job und erlebt durchaus ähnliche Fälle. „Es ist gang und gäbe, zu filmen.“

Filmen, pöbeln, drohen: Die Notfallsanitäter Detlef Taeger (li.) und Sotirios Ntouskos stellen fest, dass die Manieren von Schaulustigen schlechter werden. Quelle: Lea Behrens

Gaffer bei Einsatz vor Gifhorner Einkaufszentrum

Ntouskos erinnert sich an einen Einsatz vor einem Einkaufszentrum in Gifhorn. Gemeldet worden war eine regungslose Person vor dem Haupteingang. Als sein Team vor Ort eintraf, sah es als erstes eine Menschentraube. „Gott sei Dank waren da auch zwei Ersthelfer.“ Doch die meisten der Menschen standen ihm und seinen Kollegen im Weg – und schrien sie auch noch zum Empfang an, warum ihr Eintreffen so lange dauere.

„Natürlich fordert man die Leute auf, zur Seite zu treten. Die einen tun es, die anderen nicht“, sagt Ntouskos. Um nicht vor aller Augen dem Opfer helfen zu müssen, brachten sie es vorzeitig in den Rettungswagen. „Darunter leidet die Qualität der Versorgung.“ Die Profis hätten dem Mann lieber sofort an Ort und Stelle geholfen. Doch da machten viele Schaulustige nicht nur einen langen Hals. „Auf jeden Fall waren da auch Handys in der Hand“, sagt Ntouskos. Ob gefilmt wurde, vermag er nicht zu sagen. Das habe er in dem Moment nicht überprüft, weil er Besseres zu tun hatte. Aber er geht davon aus: „Bestimmt wurde gefilmt.“ Die Polizei habe Platzverweise erteilt.

Bitte nicht filmen: Auch Retter haben Recht aufs eigene Bild

Das gefällt dem Notfallsanitäter nicht – auch für sich persönlich. Er verweist auf sein Recht aufs eigene Bild, will nicht der Hauptdarsteller in irgendwelchen Amateurvideos sein, auch wenn die nur in privaten Chatgruppen kreisen sollten.

Strafrechtliche Konsequenzen für Gaffer Wenn Gaffer zu aufdringlich werden, könnten im Einzelfall auch strafrechtliche Folgen zu prüfen sein, sagt Gifhorns Polizeisprecher Christoph Nowak. Unter Umständen könnte der Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung zum Tragen kommen, der mit Haftstrafen bis zu einem Jahr oder Geldstrafen geahndet werden kann. Ebenso bestraft werden könnten Schaulustige, wenn ihr Handeln jemanden bei der Hilfeleistung behindert. Kommt noch das Smartphone zum Einsatz, geht es laut Nowak im Zweifelsfall um die Verletzung der höchstpersönlichen Lebensbereiche. Dann sind zum Beispiel Haft bis zu zwei Jahre oder Geldstrafe möglich, wenn Film- oder Fotoaufnahmen „die Hilfslosigkeit einer Person zur Schau stellen“.

Seit 30 Jahren ist Ntouskos’ Kollege Detlef Taeger im Geschäft. „Es ist schlimmer geworden, aggressiver“, sagt der erfahrene Notfallsanitäter. Trotz Aufforderung blieben Leute einfach stehen, um zu schauen. Wenn es nur dabei bliebe: Taeger fällt gleich ein Einsatz von vor zwei Jahren in Gifhorn ein. Sein Team kam zu einer angefahrenen Rollerfahrerin. „Wir halten am Unfallort, parken so nah wie möglich.“ Dabei achte man im Alarmfall nicht immer auf Einfahrten, die der Rettungswagen unter Umständen blockiert. In diesem Fall hätten Anwohner ihnen sogar Schläge angedroht. „Die wurden kiebig.“

Wenn die Retter die Polizei zu Hilfe rufen müssen

Besonders unangenehm können nächtliche Einsätze an oder in Bars werden, sagt Ntouskos. Er erinnert sich an einen Fall, wo sie im Rettungswagen eine Frau versorgten, und draußen hämmerte ein pöbelnder Mann gegen den Aufbau. „Natürlich haben wir versucht, deeskalierend auf ihn einzuwirken.“ Doch dann mussten sie doch die Polizei um Hilfe rufen.

Das Verständnis für Neugierde kommt bald an seine Grenzen

„Gerade bei nächtlichen Einsätzen hat man das immer wieder“, sagt Abteilungsleiter Lars Kindereit. Wenigstens seien Pöbeleien und Schlimmeres kein Alltag geworden, im Kreis Gifhorn gehe es noch weitgehend gesittet zu. Es gebe auch die positiven Beispiele, wo Ersthelfer eingriffen. „Dass Menschen neugierig sind, ist normal.“ Das Verständnis der Profis hat aber seine Grenzen, wenn es in Penetranz und Behinderung ausartet. Sie wünschten sich mehr Empathie bei Schaulustigen. Diese sollten sich mal in die Lage der Opfer versetzen und sich fragen, ob sie selbst auch in hilfloser Lage gefilmt werden wollten.

Von Dirk Reitmeister