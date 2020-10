Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn geht in den zweiten Corona-Lockdown: Die Gastronomie muss schließen, touristische Reisen sind verboten, der verkaufsoffene Sonntag und kulturelle Veranstaltungen abgesagt. Die von Bund und Ländern verfügten Maßnahmen treffen die betroffenen Branchen hart. Die Reaktionen fallen gemischt aus.

Gerade in neuen Räumen aufgemacht, schon wieder dicht: Die scharfen Corona-Regeln machen Tätowierer Jens Drangmeister für vier Wochen arbeitslos. „Ich bin mit meinem Tattoostudio vom Schillerplatz in Gifhorns Kultbahnhof gezogen und habe erst am 19. Oktober eröffnet – das ist wirklich ein schlechter Start“, sagt Drangmeister. Er hat Geld in Umbau und Ausstattung investiert. Jens Drangmeister ist inzwischen dabei, Termine seiner Kundinnen und Kunden in den Dezember zu verlegen – in der Hoffnung, dass es dann weitergeht. Die von der Regierung getroffene Entscheidung akzeptiert er – verweist jedoch darauf, dass sich die meisten Infektionen im privaten Bereich oder bei Gastronomen ereigneten, die sich nicht an die Spielregeln gehalten haben. „Auf diese Menschen bin ich richtig sauer.“

Muss sein neues Studio schon wieder schließen: Tätowierer Jens Drangmeister (r.). Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Allerwelle-Chef kann Öffnungsverbot nachvollziehen

Ebenfalls dicht – trotz eines ausgeklügelten Pandemieplans für Schwimmbäder: Auch in Gifhorns Allerwelle geht ab dem kommenden Montag nichts mehr. „Wir stellen den Betrieb bis einschließlich 30. November ein“, sagt Geschäftsführer André Jendro. „Persönlich finde ich diese Entscheidung natürlich bedauerlich“, sagt der Allerwelle-Chef. Die vierwöchige Sperrung sei jedoch notwendig und nachvollziehbar. „Schließlich geht’s um das Minimieren von Kontakten, und unter unserem Dach treffen sich nun einmal Menschen aus vielen unterschiedlichen Haushalten“, so Jendro.

Chef der City-Gemeinschaft: „Das ist ein harter Kompromiss“

Schütte-Chef Udo von Ey, Vorsitzender der Citygemeinschaft (CGG) hält die scharfen Corona-Regeln für zwingend notwendig. „Es ist ein harter Kompromiss, den ich mittrage“, sieht von Ey in den Kontaktbeschränkungen und dem Herunterfahren der Freizeitaktivitäten die einzige Chance, um eine weitere Corona-Ausbreitung zu verhindern. „Das Virus ist da und wir müssen es stoppen – wenn es nicht gelingt, ist in drei Wochen alles dicht“, steht für den CGG-Chef fest. Darum werde es auch den verkaufsoffenen Sonntag am 8. November nicht geben. Wirtschaft, Gesundheit und Bildung müssten am Laufen gehalten werden, um einen kompletten Zusammenbruch des Systems zu verhindern. Dabei sei es auch wichtig, weiter vor Ort einzukaufen. Nur so könne der regionale Handel die Krise überstehen.

Durchhalten ist auch in der Gastronomie- und Hotelbranche die Devise. „Für unser Restaurant ist die erneute Schließung eine Tragödie“, sagt Frank Traichel, Chef des Isenbütteler Hofs. Die Mitarbeiter muss er in Kurzarbeit schicken. Und Hotelzimmer darf er nur noch an Geschäftsreisende vermieten. Immerhin ist die Urlaubszeit vorbei, so dass in diesem Bereich geringere Einbrüche zu erwarten seien. Im Sommer hatte der Isenbütteler Hof mehr Touristen als in den Jahren zuvor zu Gast, denn aufgrund der Reisebeschränkungen war Heimaturlaub beliebt. Die Verluste aus dem Corona-Lockdown konnte das jedoch nicht ausgleichen – und jetzt kommt der zweite. Wenn es staatliche Hilfen gibt, will Traichel die auch in Anspruch nehmen, „um die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter zu sichern“.

Keine Gastronomie im November: Restaurants, Bars und Kneipen im Kreis Gifhorn bleiben geschlossen. Quelle: dpa

Gastronom Werner Beilke ist sauer auf die Politik

Werner Beilke – er betreibt zwei Restaurants in der Fußgängerzone und ist auch Wirt des Gifhorner Bürgerschützensaals – ist sauer auf die Politik. „Da werden die Falschen an den Pranger gestellt“, übt er scharfe Kritik. Mehr als 100 Gastronomen im Kreis hätten gezeigt, dass sie die Hygiene-Vorgaben einhalten können. „Seit Monaten hat es in Kneipen und Restaurants nicht einen Corona-Fall gegeben, und jetzt wird uns das Wasser abgegraben“, kann Beilke die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Kulturelle Veranstaltungen dürfen nicht mehr stattfinden

Auch kulturelle Veranstaltungen sind bis mindestens Ende November verboten. „So rigoros habe ich das nicht erwartet“, sagt Sabrina Jerratsch vom Kulturverein Gifhorn. Drei Veranstaltungen hatte der Verein für den November geplant, diese müssen nun ausfallen. „In der Vorbereitung steckt eine Menge Arbeit“, sagt Jerratsch. Der Verein versucht nun, Ersatztermine zu finden. Bereits verkaufte Karten behalten Gültigkeit.

Von Christian Albroscheit und Uwe Stadtlich