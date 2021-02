Gifhorn

Seit Anfang Oktober wird hinter den Wetterschutz-Planen eines riesigen Gerüstes die Nicolai-Kirche saniert. Nach Abschluss der Arbeiten soll der historische Bau in einem hellen Rosa erstrahlen. Mit dem Anstrich wird’s aktuell nichts. Es ist einfach zu kalt. Diese Woche macht sich eine Expertin des zuständigen Amtes für Bau und Kunstpflege aus Celle ein Bild vor Ort.

An der zur Adenauer-Straße hin gelegenen Fassade ist das 500 000 Euro teure Sanierungsprojekt schon vor Wochen gestartet. Hinter einer großen Gerüstfolie seien inzwischen notwendige Ausbesserungsarbeiten erledigt worden, erläutert Dagmar Evers. Die Architektin hat vor wenigen Tagen die Projektleitung von einem Kollegen übernommen. Risse und Abplatzungen beseitigen, um die Außenwände für den späteren Anstrich vorzubereiten: Für die Fassaden-Säuberung kamen zuvor Hochdruckreiniger zum Einsatz.

Anzeige

Dauerhafte Plusgrade erforderlich

Erst wenn der Wassereintrag komplett aus dem Mauerwerk herausgelüftet ist und der Trocknungsprozess seinen Abschluss gefunden hat, können die Maler anrücken. „Doch dafür ist es momentan einfach zu kalt“, weiß Dagmar Evers. Um die Farbe – der Kirchenvorstand hatte sich für einen hellen Rosa-Ton entschieden – vernünftig verarbeiten zu können, müsste es dauerhafte Plus-Grade geben. „Mindestens fünf Grad sind erforderlich“, erklärt Evers. Auf diese Temperaturen müsse man vermutlich noch eine Weile warten. Winterwetter sei nämlich für die gesamte Woche angesagt. Insbesondere in den Nachtstunden soll es knackigen Frost geben.

Die Erneuerung der Dachkästen steht vor dem Anstrich

„Bevor das historische Kirchengebäude einen neuen Anstrich bekommt, müssen die Zimmermänner auch die Erneuerung der Dachkästen erledigt haben“, so Evers. Profilierte Leisten müssten in großer Höhe angebracht werden. Nicht ganz einfach wird’s später bei der Sanierung des Fundament-Sockels der Nicolai-Kirche – das wurde bereits beim ersten Ortstermin mit Kirchenvorstand und Denkmalexperten im Oktober festgestellt.

Der Kostenrahmen soll gehalten werden: 500 000 Euro stehen für die Außen-Sanierung der Nicolai-Kirche zur Verfügung. Quelle: Sebastian Preuß

Weil dieses Sandsteinmaterial vor vielen Jahrzehnten gestrichen wurde und die Farbe inzwischen tief in die Poren des Natursteines eingedrungen ist, scheidet eine Wiederherstellung in den Ursprungszustand vermutlich aus. Eine weiteres Problem: die hohe Salzbelastung im durchfeuchteten Fundament der von 1733 bis 1744 erbauten Kirche.

„Der Sockel bleibt momentan erst einmal außen vor“, erklärt die Architektin aus Celle. Diese Arbeiten würden Spezialisten angehen, nachdem das große Gerüst abgebaut worden ist. „Dann kommt man viel besser an das Sockel-Fundament heran“, erläutert Evers den vorläufigen Plan.

Im Kostenrahmen liegt das Projekt, der Zeitplan ist ungewiss

Der Kostenrahmen werde gehalten, versichert die Fachfrau. Für den genauen Zeitpunkt der Fertigstellung könne man momentan noch keine Prognose abgeben. Ursprünglich war geplant, dass die Sanierungsarbeiten der Nicolai-Kirche in diesem Jahr enden. Ein Ziel, das die Projektleiterin im Auge behalten will. „Schließlich kostet jeder Tag der Einrüstung eine Menge Geld“, so die Architektin.

Von Uwe Stadtlich