Gifhorn

Über diesen Besuch freute sich nicht nur Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich: Vertreter aller Ratsfraktionen sowie zuständige Mitarbeiter der Verwaltung waren dabei, als Stephan Manke, Staatssekretär im Landesministerium Inneres und Sport, am Freitag mit einem dicken Scheck vorbei kam. Im Rahmen des Programms Sportstätten-Sanierung lässt das Land Niedersachsen 400000 für die Sanierung der Sporthalle Flutmulde springen. Dafür eingesetzt hatte sich in Hannover SPD-Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs: „Es ist wichtig, dass wir den Sport in der Region unterstützen“, sagte er. „Sport ist in einer Stadt wie Gifhorn wichtig, für die Gesundheit und auch die Gemeinschaft“, sagt Manke bei der Übergabe des Förderbescheids. Gifhorn erhalte übrigens aus dem 100-Millionen-Programm die höchst mögliche Fördersumme, erklärte er.

Zur Galerie Seit Montag ruht der Sportbetrieb in Gifhorns Flutmulde. Für 4 Millionen Euro muss der Komplex saniert werden. Das Land fördert das Projekt mit 40000 Euro.

Und dann erfuhr er auch gleich, wie dringend die Stadt auf eine Förderung gewartet hat, um das Großprojekt nach vielen Jahren Aufschiebens und Flickschusterei angehen zu können. „Spontan haben wir nach Regenfällen gehandelt, nämlich Eimer aufgestellt“, sagte Hochbau-Chef Karsten Moritz augenzwinkernd. Nun soll die Flutmulde - laut Nerlich „das Flaggschiff unserer Sportstätten“ endlich in großem Stil saniert werden.

Wenn’s regnete, wurde ein Eimer aufgestellt

Nach mehr als 40 Jahren ist die komplette Technik hin, Dach- und Dachkonstruktion sowie Hallenboden hinüber - so kommen die 4 Millionen Euro zustande, erläuterte Moritz. Für alle Turngeräte soll es künftig einen großen Raum geben, der neu gebaut werden muss. Zwei Umkleiden werden barrierefrei umgestaltet. Wer glaube, damit habe man auch einen Neubau hinbekommen, der irre. Und da sind in dem Gebäudekomplex auch noch Gaststätte und MTV-Geschäftsstelle angegliedert. Auch hier muss kräftig saniert werden, so dass die Stadt insgesamt 5,8 Millionen Euro ins Projekt Flutmulde stecken muss.

Und es steckt noch viel mehr dahinter, als Geld in den Etat zu stellen und Handwerker zu beantragen. Marco Momberg ist bei der Stadt unter anderem für die Belegung der Sporthallen zuständig. Alternativen für vier Schulen - Bonhoeffer-Realschule, HG, Freiherr-vom-Stein-Schule und Gebrüder-Grimm-Schule und den MTV Gifhorn zu schaffen, sei kein Leichtes gewesen. „Erst recht nicht in diesen Zeiten, wo wir wegen Corona auch noch auf Lüftungspausen achten müssen“, erklärte Momberg. „Schulen und Verein waren da sehr kooperativ“, lobte Moritz. Das müssen sie noch fast ein Jahr lang sein. Moritz geht davon, aus, dass etwa im nächsten Winter der Sportbetrieb wieder losgehen kann.

Von Andrea Posselt