Gifhorn

Nein, gegen überfällige Sanierungsarbeiten an Straßen hat Matthias Höddels nichts einzuwenden. Auch mit notwendigen Sperrungen müssten Autofahrer dann leben. Aber was ihm Freitagabend passierte, macht ihn ziemlich sauer.

Morgens gab es noch keine Hinweise auf abendliche Sperrung

Für Montag, 2. August, hatte die Straßenbaubehörde die beginnenden Arbeiten am B188-Abschnitt zwischen L 283 und Wilscher Weg bei Gifhorn angekündigt. Freitagabend dann stoppten dann Schilder die Weiterfahrt von Höddels, morgens habe es noch keinen Hinweis gegeben.

Betroffener prangert „vermeidbare Mehraufwände“ an

Was folgte: „Eine kleine Irrfahrt“ durch Gifhorn und ziemlich weite Umwege, um in die gewünschte Richtung zu gelangen. Dass schon am Wochenende Bauarbeiten anfangen, bezweifelt er stark. Er kritisiert, dass die vorzeitige Sperrung unnötig sei, „vermeidbare Mehraufwände sowie Umweltbelastungen“ verursache.

All die Fragen, die ihn nun bewegen, hat er an die Straßenbaubehörde gesendet – eine Antwort steht noch aus.

Von Andrea Posselt