Gifhorn

Fast sechs Millionen Euro steckt die Stadt in die Sanierung ihrer Sporthalle in der Flutmulde. Der Wintereinbruch mitten im Frühjahr hat den Zeitplan ein wenig durcheinandergewirbelt. Trotzdem soll das Mammut-Projekt – gebaut wird seit 2020 – in diesem Sommer beendet werden.

Immer wieder hat es in der Vergangenheit in die Halle hinein geregnet – damit ist jetzt Schluss. „Die Arbeiten am Hauptdach sind abgeschlossen“, sagt Christian Schnur vom Bürgermeister-Büro. An den Nebendächern seien jedoch witterungsbedingt noch Restarbeiten zu erledigen. „Diese Leistungen befinden sich in der finalen Bearbeitung“, kündigt Schnur den baldigen Abschluss der Dach-Sanierung an.

Im Inneren geht’s voran

Auch im Inneren des großen Gebäudes geht’s voran. „Der Ersatz der Türen und Fenster ist grundsätzlich abgeschlossen“, so Schnur. Lediglich in einigen während der Baumaßnahme stark frequentierten Bereichen werde der Austausch von Fenstern und Türen erst zum Schluss erfolgen. Auch die Ausführung der sogenannten Trockenbauarbeiten laufe. Zudem seien Firmen aus dem Bereich der haustechnischen Gewerke mit Installationsarbeiten beschäftigt.

Aus Alt mach Neu: Fast sechs Millionen Euro kostet die Sanierung der Halle in der Flutmulde. Das Land fördert das Projekt mit einem Zuschuss von 400.000 Euro. Quelle: Lea Rebuschat

Mehr Platz schaffen für das Sportmaterial der Schulen und Vereine: „Noch in diesem Monat soll der Anbau des neuen Geräteraumes starten“, geht Schnur auf eine weitere Maßnahme ein, die Bestandteil des 5,8-Millionen-Euro-Projekts ist. Zwei Millionen Euro dieses stattlichen Betrages stehen im Etat 2021 bereit, 400 000 Euro kommen zudem als Finanzspritze vom Land aus dem Sportstätten-Förderprogramm. „Die Kosten der Baumaßnahme bewegen sich im dafür vorgesehenen Rahmen“, versichert Schnur.

Den Terminplan überarbeiten

„Im Terminplan hat es aufgrund der Witterung der vergangenen Wochen allerdings Verzögerungen gegeben“, räumt der Leiter des Bürgermeister-Büros ein. „Aus diesem Grund findet zurzeit eine Überarbeitung statt“, so Schnur. Es werde jedoch weiterhin die Wiederinbetriebnahme im Sommer 2021 angestrebt.

Firmen, die die nächsten Sanierungsschritte angehen werden, stünden bereits in den Startlöchern. „Es folgen in Kürze die Fliesenarbeiten, die Malerarbeiten, die Bodenlege-Arbeiten, der Aufbau der Sportgeräte und schließlich die Herrichtung der Außenanlagen“, geht Christian Schnur auf den geplanten Fortgang ein.

„Schlenker“ in Kauf nehmen

Bis dahin müssen auch Radler und Fußgänger, die die Holzbrücke über die Aller in Richtung Wilhelmstraße/Anglerweg nutzen wollen, einen kleinen „Schlenker“ in Kauf nehmen. „Die Wege-Verlegung erfolgte bereits bei Einrichtung der Baustelle und hat seitdem Bestand. Der Bereich war bereits im Herbst mit provisorischer Beleuchtung ausgestattet worden“, erklärt Schnur.

Halle ist mehr als 42 Jahre alt

Die Sporthalle Flutmulde ist inzwischen mehr als 42 Jahre alt. Bei der Modernisierung und Sanierung werden auch Tribüne, Regieraum, Lehrer- und Sportler-Umkleiden, Sanitärbereich, Anbau sowie Besucher-WC auf den neusten Stand gebracht. Ebenso Elektro- und Heizungstechnik. Auch der mehr als 40 Jahre alte Sportboden, bei dem es immer wieder zu Absackungen gekommen war, musste dringend raus.

