Saisonstart in Gifhorns Hochzeitsmühle

Gifhorn

Sich das Ja-Wort unter drehenden Mühlenflügeln geben: Das ist ab sofort wieder in der Lady Devorgilla möglich. Der Startschuss für die Trausaison 2021 in der Hochzeitsmühle ist gefallen. Wegen der immer noch andauernden Pandemie gelten weiterhin strenge Corona-Spielregeln. Trotzdem ist das Team des Gifhorner Standesamtes optimistisch, die Vorjahreszahlen zu erreichen.

„Die ersten Mühlen-Trauungen hat’s bereits gegeben – wir rechnen damit, dass die Zahlen im Mai und Juni weiter nach oben gehen“, sagt Leitende Standesbeamtin Melanie Ritterbusch. Viele Paare hätten sich jedoch entschieden, den „schönsten Tag des Lebens“ erst im nächsten oder im übernächsten Jahr zu feiern. „Wir geben uns jedoch viel Mühe, dass auch die Trauungen im Corona-Modus zu einem ganz besonderen Erlebnis für die Brautleute werden“, verspricht Ritterbusch.

Nur wenige Stühle in Gifhorns Hochzeitsmühle

Normalerweise können im Mühlen-Trauzimmer bis zu 35 Personen bei der standesamtlichen Trauung mit dabei sein. Durch Corona ist jedoch auch im zweiten Pandemie-Jahr alles völlig anders. „Wir haben ein entsprechendes Hygiene-Konzept, das zu beachten ist“, erläutert Ritterbusch. Im Trauzimmer stünden aktuell nur wenige Stühle bereit. „Zwei für das Brautpaar, vier weitere für deren Eltern, zwei für die Trauzeugen und ein Platz für die Fotografin oder den Fotografen“, sagt die Leitende Standesbeamtin. „Andere Gäste dürfen nicht dabei sein – auch wenn die Plätze der Eltern frei bleiben“, so Ritterbusch. Zugelassen sei dort nämlich nur „Verwandtschaft ersten Grades“.

Gute Laune trotz Corona-Modus in der Lady Devorgilla: Maurice und Kay-Vivian Bahr, geb. Erhardt, waren das letzte Brautpaar der Mühlensaison 2020. Quelle: Photowerk (Archiv)

„Die ganze Zeremonie läuft mit Abstand und Maskenpflicht – selbstverständlich darf das Brautpaar den Mund- und Nasenschutz beim Ja-Wort absetzen“, so Ritterbusch. Außer dem Brautpaar müssten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Trauung einen negativen Corona-Schnelltest aus einem Testzentrum, einer Apotheke oder von einem Arzt vorlegen. Getraut werde bis Oktober ausschließlich in der Mühle, das Trauzimmer im Rathaus bleibe während dieser Zeit dicht. „Zwei Standorte sind aktuell nicht machbar, denn nach jeder Eheschließung müssen sämtliche Kontaktflächen sorgfältig desinfiziert werden“, begründet Ritterbusch.

Fünf Standesbeamtinnen trauen in Gifhorn

Getraut wird in Gifhorn von fünf Standesbeamtinnen – und die hatten trotz Corona im vergangenen Jahr viel zu tun. Insgesamt gab’s 230 Eheschließungen, davon 141 in der Mühle. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Zahlen auch 2021 erreicht werden können“, sagt Melanie Ritterbusch. Im ersten Corona-Jahr hätten die Trauungen in Gifhorn jedoch unter dem Vorjahresniveau gelegen. 2019 registrierte das Standesamt nämlich noch 294 Trauungen, 140 davon in der Lady Devorgilla.

Gebühren für die Mühlen-Trauung

Das Ja-Wort gibt’s jedoch auch in Gifhorns Standesamt nicht zum Nulltarif: Die Gebühr für die Trauung beträgt 40 Euro, 80 Euro werden zusätzlich für die „Mühlen-Nutzung“ fällig. Hinzu kommen weitere zehn Euro für die Eheurkunde, ein Stammbuch ist ab 15 Euro erhältlich. „Viele Samstage sind derzeit bereits ausgebucht, doch an anderen Wochentag können mit uns durchaus noch spontan Termine vereinbart werden“, lädt Ritterbusch zum Ja-Wort unter den Mühlenflügeln ein.

Bei Gifhorns Hochzeitsmühle handelt es sich übrigens um einen Nachbau eines der markantesten Bauwerke der Partnerstadt Dumfries. Benannt ist diese in beiden Fällen nach Lady Devorgilla (1210-1290), der Mutter des schottischen Königs John I.

Von Uwe Stadtlich