Stadthalle: Kinder können sich auf Feuerwehrmann Sam freuen

In der Stadthalle Gifhorn kommen in der nächsten Saison auch Kinder wieder auf ihre Kosten, nachdem in der aktuellen Saison die Familienaufführungen wegen der Corona-Pandemie ersatzlos gestrichen werden mussten.

Seit Mitte März sind bislang alle Veranstaltungen abgesagt oder verschoben wortden. Davon betroffen waren auch Aufführungen, die sich speziell an Kinder richteten wie „Robbi, Tobi und das Fliewatüüt“, für das kein Ersatztermin gefunden wurde.

Dafür gibt es in der Saison 2020/2021 für die jüngeren Theaterbesucher zwei Abonnements und viele tolle Stücke zu sehen, in der Hoffnung, dass man die Corona-Epidemie soweit im Griff haben wird, dass kulturelle Veranstaltungen wieder stattfinden können.

Für Kinder ab vier: Das Krümel-Abo

Für alle Kinder ab vier Jahren bietet die Stadthalle Gifhorn das „Krümel“-Abonnement an.

Dieses startet am Sonntag, 4. Oktober mit einer Aufführung von „Urmel schlüpft aus dem Ei“ nach dem Kinderbuch von Max Kruse.

Als nächstes gibt es am Sonntag, 15. November die Geschichte einer ungewöhnlichen Kuh zu sehen in „Mama Muh räumt auf“.

Beruhend auf dem Roman von Selma Lagerlöf gibt es am Sonntag, 24. Januar „Nils Holgersson und die Wildgänse“ zu sehen.

Am Sonntag, 14. Februar können die Kinder den kleinen Tiger und den kleinen Bären bei ihrer Reise in „Oh, wie schön ist Panama“ begleiten.

Die Vorfreude ist groß: Oh wie schön ist Panama! Quelle: Jörg Metzner

Für Kinder ab sechs: Das Kekse-Abo

Für ältere Kinder ab sechs Jahren gibt es im „Kekse“-Abonnement auch spannende Geschichten zu verfolgen.

Am Sonntag, 1. November können sie mit „King Belly & Queen Bottom“ die englische Sprache erkunden.

Am Sonntag, 13. Dezember, könne sich die Keinen von Hans Christian Andersens „Schneekönigin“ verzaubern lassen. Dieses Stück wird in der Vorweihnachtszeit für Schulen extra aufgeführt werden.

Im neuen Jahr geht es am Sonntag, 7. Februar mit „Des Kaisers neue Kleider“ wieder in Andersens Welt.

Märchenhaft: Des Kaisers neue Kleider im Kekse-Abo. Quelle: David Ausserhofer

Zum Abschluss gibt es für Groß und Klein am Sonntag, 14. März das Stück „Frau Meier, die Amsel“.

Ein besonderes Highlight außerhalb der Abonnements dürfte jedoch Feuerwehrmann Sam mit seinem Musical „Das große Campingabenteuer“ sein, das am Sonntag, 21. März zu sehen ist.

Von Annika Cordes