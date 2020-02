„Sabine“ wirbelt im Kreis Gifhorn Fahrpläne durcheinander

Gifhorn

Orkantief „Sabine“ fegte ab Sonntagabend mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 130 Stundenkilometern auch über den Landkreis Gifhorn hinweg. Zugfahrpläne im Regionalverkehr wurden kräftig durcheinandergewirbelt. Erst am Montagmorgen lief’s wieder rund. Bis gegen Mittag dicht war jedoch die Strecke in Richtung Uelzen – Bäume lagen auf den Gleisen.

Betriebseinstellung

Weil der Sturm bereits am frühen Sonntagabend zugenommen habe, sei gegen 19.30 Uhr der Zugverkehr im gesamten Streckennetz eingestellt worden, erläutert Björn Pamperin von der erixx-Pressestelle. Auch die enno-Züge seien ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gefahren. „Die Betriebseinstellung geschah geordnet, vorsorglich und war eine reine Sicherheitsmaßnahme“, so Pamperin. Schäden habe es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. „Alle Züge haben die Endbahnhöfe angefahren und erreicht, kein Passagier musste auf freier Strecke auf Hilfe warten“, stellt Björn Pamperin klar.

An Kraft verloren

Am frühen Montagmorgen hatte Orkantief „Sabine“ im Norden an kraft verloren und die Wiederaufnahme des Betriebes von enno und erixx wurde vorbereitet. „AB 4.30 Uhr gab’s im gesamten Streckennetz sogenannte Erkundungsfahrten“, so Pamperin. Mit 15 km/h waren Züge – sie hatten „Sägetrupps“ an Bord – auf den verschiedenen Streckenabschnitten unterwegs, um umgestürzte Bäume und Äste zu suchen und sie zu beseitigen.

„Entwarnung“

Bei Tagesanbruch sei dann Entwarnung gegeben worden. „Die Züge waren ab diesem Zeitpunkt wieder mit Normalgeschwindigkeit unterwegs“, so Björn Pamperin. Trotzdem mussten sich die Fahrgäste insbesondere am Montagvormittag weiter in Geduld über. Der errix aus Braunschweig traf am Montagvormittag erst mit einer 15-minütigen Verspätung am Bahnhof Gifhorn-Stadt ein. Auch die Fahrt in Richtung Norden gestaltete sich problematisch: Weil in Baddeckenstedt bei Uelzen gleich drei große Bäume auf den Gleisen lagen, blieb die errixx-Strecke RB47 (Uelzen-Braunschweig) bis zum späten Vormittag gesperrt.

„Wir waren gut vorbereitet – es ist glimpflich abgelaufen“, zieht Pamperin ein Abschlussfazit für die Orkannacht.

Von Uwe Stadtlich