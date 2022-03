SPD und CDU einig: Gifhorns Ratsmehrheit will Frauen in Führungspositionen weiter fördern

Gifhorn

Eine Studie des Statistischen Bundesamtes belegt: Nur jede dritte Führungskraft in Deutschland ist derzeit eine Frau. Die Mehrheit aus SPD und CDU im Rat der Stadt Gifhorn tritt dafür ein, dass sich diese Situation im Rathaus und auch in den Tochtergesellschaften der Stadt weiter verbessert. Viele Leitungspositionen würden bereits jetzt von Frauen verantwortet, so die Chefs der beiden großen Fraktionen.

„Wir sind selbstverständlich für die Förderung von Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung und auch in den städtischen Gesellschaften“, stellt SPD-Fraktionschef Gunter Wachholz klar. Diesen Weg habe seine Partei auch schon in der Vergangenheit beschritten. Erste Stadträtin, Ordnungsamt, Kulturamt, Stadtentwicklung, Bauordnung oder Tiefbau: An vielen wichtigen Schnittstellen und Fachbereich würden Frauen als Entscheiderinnen sitzen. „Dies gilt auch für die städtischen Töchter – hier gibt es ebenfalls viele Frauen in Führungspositionen“, so Wachholz. Probleme für die Zukunft sieht der SPD-Fraktionschef in diesem Punkt nicht. „Da ist schon viel passiert – dieser Weg wird fortgesetzt“, verspricht Wachholz.

Bei Ausschreibungen kommt es auf die Qualifikation an

Bei Ausschreibungen müssten Frauen – ebenso wie die Männer – jedoch die erforderliche Qualifikation mitbringen. Nur dann könnten sie auf einer Auswahlliste landen. Dieses sei nicht immer gegeben.

Dr. Herbert Schäpertöns (Gruppe ULG/FDP) will Frauen und Männer gleichberechtigt an den Kriterien messen und bei Stellenbesetzungen konsequent nach fachlicher Qualifikation entscheiden. Ihm falle schon auf, dass sehr häufig Männer in Führungspositionen seien – was ja nicht bedeuten müsse, dass sie nicht die Qualifikation dazu hätten. Um die Chancen von Frauen im Wettbewerb um Führungsposten zu erhöhen, müsste zum Beispiel die Kinderbetreuung ausgebaut werden, damit sie Beruf und Familie besser vereinbaren können und somit dem Arbeitsmarkt nicht verloren gehen.

Frauen müssen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden

Mit der weiblichen Aufsichtsratsführung in der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) zum Beispiel sieht Nicole Wockenfuß (Gruppe Bündnis 90/Die Grünen, Die Fraktion) ein wichtiges Ziel erreicht. „Das Umdenken hat angefangen.“ Ihr Ziel sei es, in allen Gesellschaften eine Parität herzustellen. Doch das gehe nicht, ohne dass die Grünen die Finger in die Wunde legen. Probleme seien Seilschaften, der allzu schnelle Rückfall in alte Gewohnheiten und zweifelnde Frauen darin zu bestärken, dass sie die Aufgabe schaffen. Das merke die eigene Partei selbst, ihre hehren Ziele mangels Bewerberinnen erfüllen zu können.

Für Thomas Reuter, Chef der CDU-Stadtratsfraktion, ist die Stadtverwaltung positives Beispiel dafür, dass immer mehr Frauen in Führungspositionen das Sagen haben. „Der gesamte Baubereich des Rathauses wird inzwischen von Frauen verantwortet – da sind wir auf einem guten Weg“, verweist Reuter auf wichtige Entscheidungen der Politik, um mehr Frauen in die Fachbereichsleitungen des Rathauses zu holen. „Das gilt selbstverständlich auch für die städtischen Gesellschaften – klappt jedoch nicht immer, wenn es keine Bewerberin für den ausgeschrieben Posten gibt“, verweist Reuter als Beispiel auf die Parkraum- und Schwimmbad-Gesellschaft der Stadt (PSG), die von einem Mann geleitet wird. Eine Frau habe sich für die Stelle nicht interessiert.

Stunden für die Gleichstellungsbeauftragte aufstocken

Auch in der Politik würden immer mehr Frauen mitmischen. „Wir haben eine Reihe von Bürgervertreterinnen, die später einmal ein Ratsmandat besetzen wollen“, so Reuter. Für CDU und SPD sei Gleichstellung ein wichtiges Thema und werde gelebt. Darum gebe es auch einen gemeinsamen Vorstoß, um mit zehn zusätzlichen Stunden eine effektive Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Gifhorn zu erreichen. „Wir sind dran“, sagt Gifhorns CDU-Fraktionschef – und wünscht sich noch mehr Frauen in Führungspositionen.