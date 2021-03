SPD-Ortsverein Gifhorn ruft wegen Corona zum Freiluft-Wahlgang am Garagentor auf

Gifhorn

Für Vereine ist es angesichts der Corona-Pandemie derzeit schwierig, Mitgliederversammlungen abzuhalten. Da ist der SPD-Ortsverein Gifhorn keine Ausnahme. Eine Ausnahme ist er allerdings, wenn es darum geht, aus der Not eine Tugend zu machen – Tugend eben, um die Digitalisierung weiter zu forcieren und außerdem an der frischen Luft aktiv zu sein.

Digital ging es nämlich bei der jüngsten Mitgliederversammlung zu – zumindest im ersten Teil. Am Mittwoch waren in Spitze 32 der insgesamt 234 Ortsvereins-Mitglieder dabei. „Normalerweise sind es 60 bis 100 Teilnehmende“, verrät Ortsvereinsvorsitzender Martin Neuhäuser. „Für einige Mitglieder, vor allem die älteren, ist so eine digitale Versammlung nicht machbar“, weiß er.

Gewählt wurde unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln

Überhaupt würden die Gespräche und der Austausch fehlen. „Ich schätze die Dynamik einer Präsenzversammlung. Man kann anders diskutieren, hört die Feinheiten in der Stimme und sieht die Mimik des Redners besser. Man kann sich streiten und anschließend wieder vertragen – online ist das alles nicht so einfach.“ Doch dem müsse und würde man sich stellen – denn das Parteileben gehe weiter. Unter anderem mit Wahlen. Und die standen jetzt auch bei der SPD an, es ging um Kandidatenvorschläge für die anstehenden Kommunalwahlen, und um die Delegiertenwahlen. Doch wie das Problem lösen?

„Wir haben keine entsprechende Software für so eine Online-Abstimmung“, erklärt Neuhäuser das Problem. Also gab es am Samstag eine Mitgliederversammlung Teil zwei – in der Garage von Schatzmeisterin Gerda Grete in Gamsen. Die Mitglieder waren den ganzen Tag lang aufgerufen, hier in geheimer Wahl ihre Vorschläge abzugeben. Durch das Garagentor rein, natürlich mit Maske, Abstand und Desinfektionsmitteln, hinter einem Schrank die Kreuzchen machen, rein mit den Zetteln in die vier Wahlurnen – und auf der anderen Seite der Garage durch eine Seitentür wieder raus: „Einbahnstraßenregelung“, verweist Neuhäuser darauf, dass alle Corona-Regeln eingehalten werden. In der ersten Stunde am Samstagvormittag gab es schon ein Dutzend Teilnehmer.

Für die Mitglieder wurde ein Fahrdienst angeboten

Wahlen standen so einige an. Unter anderem ging es um die Aufstellung der Vorschläge für die Liste mit den Kandidaten für die Kreistagswahl. Hier wie auch bei den anderen Listen – gesucht wurden auch die Delegierten für die Aufstellungswahlen der Kandidaten zur Bundestagswahl, zur Bezirksversammlung, zur Landratswahl sowie zur Kreistagswahl – sieht sich der SPD-Ortsverein gut aufgestellt, qualitativ wie quantitativ. „Wir haben einen guten Mix aus engagierten alten und jungen Genossinnen und Genossen“m sagt Neuhäuser.

Damit auch jedes Mitglied die Möglichkeit hatte, an der Wahl teilzunehmen, bot Gerda Grete einen Fahrdienst an. Für sie übrigens keine Premiere – im Gegensatz zu dieser Freiluft-Wahl für ihren Ortsverein. „Ich fahre auch Leute zum Impfen. Und ich helfe bei der Vermittlung von Impfterminen“, sagt sie.

Von Thorsten Behrens