SPD-Delegierte nominieren Tobias Heilmann als Gifhorner Landratskandidaten

Tobias Heilmann ist 1975 in Celle geboren und in Ummern aufgewachsen, wo er nach wie vor lebt. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Der gelernte Industriekaufmann hat an der Fritz-Reuter-Realschule in Gifhorn seinen Abschluss gemacht und 1993 die Ausbildung bei Volkswagen begonnen. 1996 war er beim 3. Panzergrenadierlehrbataillon in der Hammersteinkaserne und hat von 1997 bis 2000 bei Volkswagen in der Produktion in Dauernachtschicht am Band gearbeitet, bevor er 2000 in die Autostadt wechselte und Fahrzeuge auslieferte. 2009 wechselte Heilmann in den Vertrieb Deutschland, übernahm das Thema Menschen mit Behinderung und war zuständig für den Verkauf von Notarzteinsatz- und Fahrschulfahrzeugen.

Mit 16 Jahren ist Heilmann in die SPD eingetreten und gehört dem Vorstand im Ortsverein Wesendorf an. Seit 2006 arbeitet er im Gemeinderat Ummern und im Samtgemeinderat Wesendorf mit, 2011 wurde er auch in den Kreistag gewählt. Und 2017 gewann er das Direktmandat für den Landtag. Dort ist Heilmann Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss, Mitglied des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie jagdpolitischer Sprecher der Fraktion.