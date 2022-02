Gifhorn

In Europa herrscht Krieg. Russische Truppen sind in einen Teil der Ukraine einmarschiert. Die Nato – und damit die Deutsche Bundeswehr – steht Gewehr bei Fuß und verstärkt ihre Truppen in Osteuropa. Alles weit entfernt, von Gifhorn bis zur ukrainischen Hauptstadt Kiew sind es rund 1600 Kilometer. Die Auswirkungen sind dennoch auch im Kreis Gifhorn zu spüren – unter anderem an den Zapfsäulen der Tankstellen.

Die Spritpreise scheinen derzeit nur eine Richtung zu kennen: nach oben. „Und sie werden tendenziell weiter steigen“, sagt Jürgen Ziegner, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes. Doch wohin genau die Preisentwicklung durch den Ukraine-Konflikt führen wird, lässt sich kaum sagen. „Beim Ölpreis sind immer auch Spekulationen im Spiel. Außerdem gibt es noch weitere aktuelle Faktoren, die den Ölpreis bestimmen. Aber der Ukraine-Konflikt wird nicht hilfreich sein für die weitere Preisentwicklung“, sagt er.

Benzin und Diesel können sieben Cent teurer werden

Maßgebend für die Spritpreisentwicklung sei unter anderem der Rohölpreis. Und der könne in Krisensituationen innerhalb weniger Stunden auch mal um einen zweistelligen Prozentsatz steigen, sagt Ziegner. Am Diensttag lag er im Durchschnitt bei 98 US-Dollar je Barrel, am Donnerstag stieg er auf mehr als 100 US-Dollar – ein Barrel sind 159 Liter. Zum Vergleich: Im Jahresschnitt 2021 lag der Preis bei 45 US-Dollar je Barrel. Jürgen Ziegner weiß, was von diesen Steigerungen an den Gifhorner Zapfsäulen ankommt: „Steigt der Preis je Barrel um zehn US-Dollar, kosten Benzin oder Diesel an den Zapfsäulen sechs bis sieben Cent je Liter mehr.“ Im Internet gibt es viele Seiten, auf denen sich die aktuellen Rohölpreise finden lassen, so Ziegner.

Ein Ausweichen in Nachbarkreise würde sich für Gifhorner kaum lohnen. „Es gibt kaum regionale Unterschiede bei den Preisen. Eher zwischen einzelnen Tankstellen vor Ort, die sich einen Wettbewerb liefern.“ Jürgen Ziegner rät daher: Vor dem Tanken im Internet auf Seiten wie www.benzinpreis.de oder www.clevertanken.de Preise der nahegelegenen Tankstellen vergleichen. Zudem seien ländliche Gebiete wie der Landkreis Gifhorn ohnehin eher im unteren Bereich bei den Spritpreisen. „In Großstädten haben wir noch mehr große Anbieter, die sind nicht so aggressiv in der Preisgestaltung wie die kleineren Anbieter, die oft in dünner besiedelten Regionen vertreten sind.“ Also freie Tankstellen oder Raiffeisen beispielsweise.

Ölförderung in Saudi-Arabien: Die weltweite Nachfrage nach Öl ist groß, dadurch steigen die Preise auch für Benzin und Diesel. Der Ukraine-Konflikt treibt den Anstieg zusätzlich voran. Quelle: Ali Haider / dpa

Wodurch die Rohöl-Preise steigen könnten

Zu einer weiteren Verteuerung von Super und Diesel könnten zwei Dinge führen. Ob und in welcher Form sie eintreten werden, lässt sich aber nicht vorhersagen. Russland könnte kein Rohöl mehr liefern – das würde rund ein Drittel des deutschen Bedarfs betreffen. Oder Russland dreht den Gashahn zu. Das würden Unternehmen weltweit versuchen, über die Verwendung von Öl als Energieträger zu kompensieren – die dadurch steigende Nachfrage würde die Preise steigen lassen.

Doch es gebe noch weitere Gründe – außer dem Ukraine-Konflikt – für die derzeit hohen Spritpreise, erklärt der Geschäftsführer des Zentralverbandes des Tankstellengewerbes. So sei die Nachfrage nach Öl global gestiegen – da die Wirtschaft nach der Corona-Pause stärker angezogen habe als erwartet. Hohe Nachfrage heißt höhere Preise. Gleichzeitig seine Förderländer wie Venezuela ausgefallen. Die OPEC, also die Organisation erdölexportierender Länder mit ihren derzeit 13 Mitgliedern, könne das nicht ausgleichen.

Von Thorsten Behrens