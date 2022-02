Kreis Gifhorn

Noch in dieser Woche sollen zwei Hilfstransporte aus dem Kreis Gifhorn in die Ukraine starten. Die von Privatleuten initiierte Aktion nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat innerhalb weniger Tage eine eigene Dynamik entwickelt und nimmt immer mehr Fahrt auf.

Die Gedanken von Chantal und Willi Heiland sind zurzeit bei den Angehörigen in der Ukraine. Die Familie des Ribbesbüttelers lebt dort. „Natürlich belastet es einen“, sagt Chantal Heiland. Der einzige Trost ist für sie und ihren Mann, dass die Familie auf dem Land lebt. Dennoch müssen auch ihre Angehörigen dort immer wieder in Keller flüchten. „Sie nehmen Nachbarn und Bekannte auf.“

Russlands Krieg gegen die Ukraine: Die Hilfsbereitschaft aus dem Kreis Gifhorn für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht nimmt immer mehr Fahrt auf. Quelle: dpa 2

Schnell kam bei den Heilands der Gedanke auf, zu helfen, statt tatenlos die Nachrichten zu verfolgen. Innerhalb weniger Tage hat sich daraus ein Großprojekt entwickelt. „Es war gar nicht in dem Ausmaß gedacht gewesen“, sagt Chantal Heiland. Doch nun haben sie jene Halle, in der Willi Heiland eigentlich Autos foliert, für die Hilfsgüter freigemacht.

Landkreis Gifhorn bereitet sich auf Geflüchtete vor Auch der Landkreis Gifhorn stellt sich darauf ein, dass Geflüchtete aus der Ukraine in seinem Gebiet unterkommen müssen. Die Kreisverwaltung sei deshalb mit den Bürgermeistern der Kommunen im Austausch und prüfe bereits interne Kapazitäten, so Landkreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter. „Aktuell liegen noch keine belastbaren Angaben zu einer möglichen Zahl von Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, vor“, so Schildwächter weiter. „Demzufolge ist eine Aussage, ob, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Anzahl ukrainische Flüchtlinge in den Landkreis Gifhorn kommen werden, derzeit nicht möglich.“ In den vom Landkreis Gifhorn betriebenen Sammelunterkünften seien aktuell noch freie Kapazitäten zur Aufnahme und Unterbringung vorhanden. „Im Falle eines darüber hinausgehenden Bedarfes müsste weiterer, dezentraler Wohnraum angemietet werden.“ Wiederholt hätten Privatpersonen beim Landkreis mitgeteilt, Flüchtlingen aus der Ukraine Wohnraum zur Verfügung stellen oder diese als Sprachmittler unterstützen zu wollen. „Diese Hilfsangebote werden aufgenommen und die Personen im Bedarfsfall kontaktiert.“

Hilfe für Menschen in der Ukraine: Auch aus den Camps Lessien und Clausmoorhof gibt es Spenden. Quelle: privat 2

„Wir haben einiges an Kleidung, richtig gute. Manche haben noch das Preisschild“, sagt Chantal Heiland. Ebenso gibt es Lebensmittel-Konserven, Schlafsäcke und Isomatten. Eine Apotheke engagiere sich ebenfalls mit Spenden. Man sei mit einer Tankstelle im Gespräch, die den Sprit sponsern wolle. Auch aus den Camps Lessien und Clausmoorhof kommen Kleidungsspenden, unter anderem Schneehosen und -jacken für Kinder und Jugendliche, Babynahrung und Windeln sowie ganze Kartons voller Mützen, Schals und Handschuhen sowie Winterkleidung für Erwachsene, so Nathaly Plancon-Böse, die diese Ladung an die Gruppe weiter leitete.

„Es zieht gerade große Kreise“, sagt Dr. Detlef Eichner vom Gifhorner Bündnis für Solidarität, das sich mit eingeschaltet hat und Kontakte zwischen Spendern und den Heilands herstellt. Mehrere Vereine trügen Spenden bei, die Bäckerei Leiferde backe extra 200 besonders haltbare Vollkornbrote, und Taxiunternehmer Fabian Hoffmann steuere 50 Sanitätskästen bei.

Verein Mosaik sucht Helfer vor Ort Private Hilfsinitiativen stellen sich darauf ein, in absehbarer Zeit Geflüchtete aus der Ukraine im Kreis Gifhorn aufzunehmen. So sucht der Verein Mosaik aus Ehra-Lessien Helfende, die für einige Wochen Flüchtlinge aufnehmen, Kinder betreuen, Fahrdienste oder Dolmetscherleistungen übernehmen können. „Diesen vielen Menschen auf der Flucht vor Krieg wollen wir helfen! Und dass wir das können, hat die Bevölkerung gezeigt, nachdem die Katastrophe von Tschernobyl gerade auch viele Kinder traf. Wir gaben jedes Jahr für vier Wochen als Gastfamilien den Kindern und jungen Müttern aus Narowlja (Tschernobyl-Region) in den Ferien ein Zuhause“, heißt es in einem Online-Aufruf. Meldungen sind über die Homepage www.mosaikehralessien.de oder per Mail info@mosaikehralessien.de möglich..

Mutige Fahrer gesucht: Hilfstransport soll bis in die Ukraine führen

Hoffmann macht noch mehr, er will selbst mit in die Ukraine fahren. „Wenn man die Bilder sieht, muss man was machen“, sagt der Familienvater zu seiner Motivation. Ihm ist klar: Es wird kein ungefährliches Unterfangen sein, denn der Konvoi solle etwa 100 Kilometer in die Ukraine rein fahren. „Man fährt nicht in einen Erholungsurlaub“, sagt auch Chantal Heiland. Ihr Mann sei gerade dabei, die Grenzübertritte bei Hin- und Rückfahrt zu organisieren, Genehmigungen et cetera zu besorgen.

Laut Hoffmann stehen aktuell drei bis vier VW Busse und Crafter für den Konvoi zur Verfügung. Heiland hat darüber hinaus einen 7,5-Tonner in Aussicht. Neben ihrer Familie und Hoffmann seien bereits weitere Privatleute zum Fahren bereit.

Hier können Spenden für die Ukraine abgegeben werden

Derweil laufen die Sammlungen weiter. Hoffmann nimmt an seinem Standort Nordhoffstraße 4 in Gifhorn von 6 bis 21.30 Uhr Schlafsäcke, Isomatten, Windeln aller Größen, Wolldecken, Powerbanks sowie warme Bekleidung von groß bis klein an. Eingeschaltet haben sich Vereinsfußballer aus Ribbesbüttel und Rötgesbüttel, die Mittwoch und Donnerstag am Sportheim in Ribbesbüttel jeweils von 17 bis 18 Uhr und am Freitag am Sportheim in Rötgesbüttel von 18 bis 19 Uhr Kleidung und haltbares Essen annehmen. Auch bei Sandra Schiller in Gifhorn, Röntgenstraße 20, können Spendenwillige tagsüber jederzeit Sachen abgeben.

Von Dirk Reitmeister