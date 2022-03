Gifhorn

Mit mehr als einem Dutzend Fahrzeugen voller Sachspenden sind über das Wochenende fast 40 Freiwillige aus dem Kreis Gifhorn unterwegs zur polnisch-ukrainischen Grenze. Sie helfen damit Menschen in und aus der von Russland überfallenen Ukraine. Die Aller-Zeitung hält Kontakt zum Konvoi.

+++ Erste Lastwagen sind bereits auf dem Weg +++

Der erste voll beladene 40-Tonner mit Hilfsgütern hat sich Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr auf den Weg gemacht. Etwa drei Stunden später starteten zwei 7,5-Tonner durch. Derweil geht das Einladen auf dem Gelände von Taxi Hoffmann an der Nordhoffstraße 4 in Gifhorn weiter. Unzählige Helfer haben Menschenketten gebildet, um Kartons und Säcke mit Hilfsgütern in Transporter zu verladen. Am Abend soll ein Konvoi aus rund zehn Fahrzeugen Fahrt aufnehmen.

Ukraine-Transport, Hilfstransport, Lkw`s werden beladen, Taxi Hoffmann Quelle: Sebastian Preuß

Sachspenden: Bekleidung wird nicht mehr gebraucht

Während am Freitag noch zahlreiche Spender mit ihren Autos Kartons voller Sachspenden anliefern, gilt ab dem Wochenende eine neue Regelung, sagt Sandra Schiller vom Orga-Team. „Bekleidung wird nicht mehr in der Ukraine gebraucht.“

Landkreis Gifhorn übernimmt Koordination der Sachspenden

Der Landkreis Gifhorn habe bei den Sachspenden die Koordination übernommen. Die Initiative rund um die Familien Heiland und Schiller nehmen bei Taxi Hoffmann an der Nordhoffstraße 4 in Gifhorn und an der Röntgenstraße 20 in Gifhorn noch Medikamente und Verbandsmaterial an. Den Rest koordiniere ab sofort der Landkreis.