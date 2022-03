Gifhorn

Die Hilfe für Gifhorns Partnerstadt Korssun-Schewtschwenkiwski in der Ukraine nimmt immer mehr Fahrt auf. Erstes Spendengeld ist bereits überwiesen, und die Stadtverwaltung arbeitet an Wegen, Sachspenden sicher in die 700 Kilometer tief im von Russland überfallenen Land liegende Stadt zu schaffen. Derweil steht das Programm zur Mahnwache auf dem Marktplatz am Sonntag.

Mehr als 140 Spendende haben bis Donnerstagmittag auf das Sonderkonto für Korssun zusammen rund 20.000 Euro überwiesen, berichtet Martin Wrasmann von St. Altfrid bei einer Pressekonferenz. Das Konto werde gut befüllt. „Heute sind die ersten 1000 Euro nach Korssun überwiesen worden“, ergänzt Dr. Klaus Meister, Kultur-Fachbereichsleiter der Stadt. Der Partnerschaftsverein in Korssun werde davon Lebensmittel für Bedürftige kaufen.

Das Rathaus hat mit einer polnischen Partnerstadt von Korssun Kontakt aufgenommen. Diese stelle Hilfstransporte in die ukrainische Stadt auf die Beine. „Wir hängen uns da dran“, sagt Meister.

Geld- und Sachspenden sind das eine, Zeichen setzen ist das andere. „Wir möchten, dass von Gifhorn aus ein starkes Zeichen für Frieden und Freiheit für die Ukraine ausgeht“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. Wenn sich am Sonntag möglichst viele Menschen unter Corona-Vorsichtsmaßnahmen auf dem Marktplatz treffen, ist das nach Nerlichs Erkenntnis mehr als nur Symbolik.

So kommen die Solidaritätsbekundungen in der Ukraine an

Nach zahlreichen Telefonaten mit Korssun steht für ihn fest: „Was wir hier vielleicht als Symbolik empfinden, kommt bei den Betroffenen ganz stark an.“ Was sowohl er als auch Landrat Tobias Heilmann auch hoffen: Dass dieses Zeichen über Zensur und Propaganda hinaus nach Russland durchdringt. „Man sieht, dass auch in Russland eine Bewegung in Gang gekommen ist“, sagt Nerlich. Heilmann verweist auf aktuell mehr als 7000 verhaftete Demonstranten. Es gelte, auch denen Mut zu machen.

Das ist bei der Mahnwache auf dem Gifhorner Marktplatz geplant

Zur Mahnwache am Sonntag, 6. März, ab 11.15 Uhr auf dem Marktplatz malen Kinder und Jugendliche der Grille seit Montag Bilder und gestalten Buttons. „Es ist auch eine Verarbeitung des Krieges für Kinder und Jugendliche“, so Jugend-Fachbereichsleiter Jens Brünig, der mit Jugendpfleger Jonas Kirsch mit am Programm gearbeitet hat. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt kündigt die Rede einer Geflüchteten aus der Ukraine an. Für Musik ist Volker Schlag zuständig. Er erinnert sich an seinen Auftritt bei der letzten großen Partnerschafts-Fahrt: „Dieses Konzert werde ich nie vergessen, weil die Leute so befreit gefeiert haben.“