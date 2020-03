Runter vom Sofa: Fitness gibt’s in Gifhorn nun per Internet

Gifhorn

Runter vom Sofa und fit bleiben auch in Zeiten der Corona-Krise – viele Gifhorner Fitnessstudios machen aus der Not eine Tugend und nutzen im Internet verschiedene Kanäle, um die Gifhorner auch jetzt mit etwas sportlicher Betätigung gesund zu halten. Und der Spaß soll dabei nicht zu kurz kommen.

Online-Tanzkurse für Groß und Klein

So startet die Tanzschule Berger ab diesem Wochenende eine Reihe mit Youtube-Videos, vorrangig zum Mitmachen für Kinder. HipHop, Breakdance und Fitnesstänze will die Tanzschule kostenlos präsentieren. „Auch die Eltern können natürlich mitmachen", lädt Lutz Berger alle ein. Für die Kinder gibt es je nach Alter Angebote. „Und damit Eltern und Kinder zusammen tanzen können, gibt es auch etwas." Gedreht haben die Videos Tanzlehrer von Berger. Um die Choreografie zu erlernen, könne man damit schon Kinder ein paar Tage beschäftigen, sagt der Tanzschul-Chef. Ungefähr im Wochenabstand gibt es neues Material. Klares Ziel von Berger: „Runter vom Sofa und sich bewegen in der Online-Tanzschule Berger." Zu finden ist der kostenlose Kanal auf der Homepage von Berger www.tanzschule-berger.de.

So kommt die Trainerin nach Hause

Ausgerechnet Sportler aufs Sofa verbannen – da werden die Fitnessstudios gerade sehr kreativ, wie die Gifhorner in Bewegung bleiben. Die Asia-Fitness-Schule erstellt bei Bedarf persönliche Trainingspläne für zu Hause, der Gesundheitspark Gifhorn postet regelmäßig bei Facebook Workout-Videos. Motto: „Da ihr mich durch den Corona Virus im Gesundheitspark nicht zum Kurs besuchen könnt, besuche ich euch zu Hause", so Trainerin Helen.

Das Wohnzimmer zum Fitnessstudio machen, dazu ruft auch V8 auf. Mitglieder können aus 500 Online-Kursen auf der Internetplattform Cyberfitness auswählen.

Auch Übungen mit dem Kinderwagen

Auch das Gifhorner Frauen-Fitnessstudio Ladies Express setzt auf Übungsanleitungen, die bei Facebook gepostet werden. Der aktuellen Lage angepasst lautet die Devise: „Wir haben ein paar Übungen hier für euch – ob mit Kinderwagen at Home oder im heimischen Garten – alles ist überall möglich."

Live-Kurse in Nordkreis-Studios

Die Gifhorner KVHS wirbt ebenfalls dafür, sich trotz Zwangspause zu bewegen, und verweist auf den Sport Point Lachendorf, der mit zwei Filialen im Nordkreis vertreten ist. Hier werden sogar nach einem festen Kursplan Live-Übungsstunden angeboten. „Das ist für alle kostenlos. Ein Mitarbeiter steht dabei jeweils im Studio und leitet den Kurs", erläutert Sina Lampe, Bereichsleiterin Vertrieb. Nicht nur für Fitnessstudios, auch für die Gesundheit aller sei das Corona-Kontaktverdacht „eine mittelschwere Katastrophe“. Auf dem Sofa sitzen und nichts tun, sei insgesamt für die Gesundheit nicht gut. Wer zu Hause Sport treiben möchte: Online-Kursangebote und Tipps unter https://sportpoint-lachendorf.de.

Von Andrea Posselt