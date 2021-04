Wolfsburg/Wittingen

Es ist vollbracht: Die beiden riesigen Gasturbinengeneratoren sind am frühen Samstagmorgen wohlbehalten am VW-Heizkraftwerk West angekommen. Zwei Schwertransporter hatten sie in rund vier Stunden vom Wittinger Hafen nach Wolfsburg gebracht. Teilweise rückwärts und als Geisterfahrer über die A39 – natürlich unter Aufsicht der Autobahnpolizei Bahnhof.

Ein Gasturbinengenerator wiegt satte 142 Tonnen

Die beiden Gasturbinengeneratoren wiegen 142 Tonnen – pro Stück. Bis Wittingen konnten sie mit dem Schiff angeliefert werden – dort warteten zwei Schwertransporter der VW-Tochter MAN auf die Kolosse. Um die vielen Kilos vernünftig transportieren zu können, hatten die Auflieger 16 Achsen und die Laster eine Dieselmotorleistung von jeweils 680 PS und entsprechendem Drehmoment.

Schwertransport: Die beiden MAN-Schwertransporter holten die Gasturbinengeneratoren am Wittinger Hafen ab. Quelle: Fabian Meysing

Unter Begleitung der Polizei rollten sie ab Mitternacht von Wittingen über die Dörfer, Ehra-Lessin und Grußendorf bis nach Tappenbeck zur Anschlussstelle Weyhausen. Dort mussten die jeweils 32 Meter langen Laster rückwärts auf die A39 gelenkt werden und – weiterhin rückwärts – bis nach Tappenbeck fahren. Dort legten die Fahrer wieder den Vorwärtsgang ein und rollten als Geisterfahrer – also auf der „falschen Spur“ – nach Sandkamp.

Dort verließen sie die Autobahn und rollten dort über LKW-Tor ins Volkswagen-Werk. Über die Nordstraße ging es dann zur Baustelle am Heizkraftwerk-West, das aktuell von Kohle- auf Erdgasbetrieb umgestellt wird. Dort lagern die beiden Giganten bis Mitte Mai – dann sollen auch die Gasturbinen vor Ort sein, in die die beiden Generatoren dann eingebaut werden.

Laut Thorsten Müller, Einsatzleiter bei der Autobahnpolizei Braunschweig verlief der Schwertransport „ohne größere Vorkommnisse“. Gegen 4 Uhr sei man pünktlich im Werk gewesen. Die A39 sei von etwa 2.25 bis 3.30 Uhr in Richtung Salzwedel gesperrt gewesen. „Zu Behinderungen durch vorbereitende Maßnahmen kam es von etwa 1.45 Uhr an.“

Von Carsten Bischof