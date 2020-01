Rotarier spenden für Jugendhilfe der Diakonie

Kästorf

Über eine Spende in Höhe von 3000 Euro freut sich die Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf. Überreicht wurde sie am Freitag von Mitgliedern des Rotary-Clubs Gifhorn-Wolfsburg. Eingesetzt wird das Geld für das Projekt „Careleaver“.

Unterstützung für junge Menschen

Careleaver unterstützt junge Menschen, die die Jugend- und Familienhilfe verlassen mussten, weil ihre Jugendhilfemaßnahme endet. „Oft brauchen sie aber weiter Unterstützung“, sagte Carola Hahne, Geschäftsführerin der Diakonischen Jugend- und Familienhilfe. Etwa bei der Kaution für die erste eigene Wohnung, beim Führerschein, bei Fahrten zur Ausbildungsstelle oder für ein Fahrrad.

180 Jugendliche in Betreuung

Derzeit betreut die Jugend- und Familienhilfe etwa 180 Jugendliche, davon 50 in Gifhorn. Etwa ein Drittel von ihnen verlässt jedes Jahr die Einrichtung, weil die entsprechende Jugendhilfemaßnahme endet. „Im Durchschnitt sind die Jugendlichen dann 18 Jahre alt“, berichtete Hahne. „Und dann steht niemand mehr im Rücken der jungen Menschen, wenn sie mal Hilfe benötigen.“

Spende aus dem Jazz-Konzert

Genau das soll der Careleaver-Fonds ändern. Simon Thamm, Hans-Georg Melching und Diethelm Mieslak vom Rotary-Club Gifhorn-Wolfsburg übergaben am Freitag die Spende in Höhe von 3000 Euro. Zusammengekommen ist das Geld beim Jazz-Konzert im Trachtenhaus des Mühlenmuseums. Im September trat dort die Red Onion Jazz Company auf. „Uns liegt es am Herzen, regionale Initiativen zu fördern“, sagte Diethelm Mieslak. Nächste Aktion ist das Neujahrskonzert am Sonntag, 19. Januar, im Scharoun Theater Wolfsburg.

Von Christian Albroscheit