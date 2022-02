„Ronja Räubertochter“ in der Gifhorner Stadthalle

Gifhorn

Astrid Lindgrens „Ronja Räubertochter“ – die Geschichte einer großen Freundschaft – ist am Sonntag, 27. Februar, um 14.30 Uhr in Gifhorns Stadthalle zu sehen. Es ist die vielleicht schönste und vollkommenste Geschichte von Astrid Lindgren. Spannend, berührend und komisch zugleich erzählt sie von der Freundschaft zweier Kinder, die verfeindeten Räuberbanden angehören und ihre Zuneigung zueinander gegen den Starrsinn der Erwachsenen durchsetzen müssen. Auch wenn sie ihre Familien sehr lieben, wollen die beiden sich ihre Freundschaft nicht verbieten lassen, und Räuber wollen sie sowieso nicht werden. In ihrem letzten großen Roman parodiert Astrid Lindgren die Kraftmeierei typischer Räubergeschichten und setzt ihr die Menschlichkeit und Verletzlichkeit ihrer Hauptfiguren entgegen. Die Entschlossenheit der Kinder überwindet die Vorurteile der Erwachsenen und öffnet auch diesen neue Möglichkeiten. Das Junge Theater Bonn inszeniert Astrid Lindgrens Geschichte als spannendes, lichtdurchflutetes Theater für Kinder ab sechs Jahren. Tickets für die Aufführung gibt’s ab 9 Euro bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn, sowie an der Tageskasse. Für Erwachsene gilt die 2G-Regel.

Von der AZ-Redaktion