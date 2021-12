Gifhorn

Ganztägig radeln in der Fußgängerzone: Nachdem die Online-Befragung unter Gifhornern am Ende der sechsmonatigen Testphase eine 55-prozentige Zustimmung ergeben hat, radelt nun die Mehrheit in der Politik nicht mit. Nach der Sitzung des zuständigen Fachausschusses läuft es nun darauf hinaus, dass das Radeln bis auf Weiteres zeitlich begrenzt bleiben soll. Das Ziel ganztägiges Radeln bleibe zwar, werde aber erst nach umfangreichen Umbauten in der Fußgängerzone zu verwirklichen sein.

55 Prozent der 1 560 Teilnehmenden an der abschließenden Online-Umfrage von Mitte Oktober bis Mitte November äußerten sich positiv über eine dauerhafte ganztägige Öffnung der Fußgängerzone für Radfahrer. Doch die Mehrheit aus CDU und SPD im Rat der Stadt überzeugt das nicht. Gunter Wachholz (SPD) sieht die Gruppe der Senioren, deren Beirat seit jeher das Radeln in der Fuzo kritisch sieht, in der Umfrage unterrepräsentiert. „Es wäre wichtig, genauer hinzugucken bei den Zahlen.“

Ganztägig Radfahren in der Fußgängerzone: Trotz einer positiven Online-Umfrage zum Schluss will die Mehrheit aus CDU und SPD zurück zu einer zeitlichen Begrenzung. Radeln soll künftig zwischen 17 und 12 Uhr frei sein. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Dr. Rainer Mühlnickel und Sandra Ulbricht vom Ingenieurbüro Böregio haben vor der Diskussion Details zur Umfrage vorgestellt. 33 Prozent der Befragten seien 25 bis 44 Jahre alt, 27 Prozent 45 bis 59 Jahre. Die über 65-Jährigen machten nur zwölf Prozent aus. Dennoch bewerten Mühlnickel und Ulbricht die Umfrage als repräsentativ, da 3,63 Prozent der städtischen Bevölkerung mitgemacht haben. Die Umfrage im Sommer habe einen Anteil von nur 0,77 Prozent gebracht.

Dirk Reuß (CDU) hatte sich zum Schluss mehr Beteiligung als 1 560 Befragte erhofft. Und: „Wir haben gehofft, dass die Meinung eindeutiger ausfällt.“ 55 Prozent sei zu mager. Gleichwohl seien Tendenzen auszumachen, und möglicherweise würde eine weitere Umfrage in einigen Monaten ein eindeutigeres Ergebnis pro Radeln in der Fuzo bringen. Dennoch weicht die Beschlussempfehlung der Mehrheitskoalition von den Empfehlungen von Böregio und Stadtverwaltung ab, die sich für eine dauerhafte Öffnung der Fuzo mit der Berücksichtigung einiger Bedenken und Vorschläge aussprechen.

Holprige Beschluss-Formulierung

Erst kommt die Raspel, dann die Feile: Das Gremium muss bei der Fassung der Beschlussempfehlung etwas hin und her formulieren und immer wieder nachfragen, neu verlesen lassen. Nach einigen Minuten Tüftelei an der Formulierung steht dann fest: Der Ausschuss für Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt und Verkehr empfiehlt eine Rückkehr zu einer zeitlichen Öffnung. Doch statt die Fuzo wie früher zwischen 18 und 11 Uhr freizugeben, soll das Zeitfernster um zwei Stunden verlängert werden. Radelnde dürften demnach zwischen 17 und 12 Uhr fahren – es sei denn, es gibt Wochenmarkt oder andere Veranstaltungen, die ein Schieben erfordern.

Die Grünen stimmen gegen den Vorstoß der Mehrheit, der sie sehr überrascht habe. Sie sind für eine dauerhafte ganztägige Öffnung der Fuzo und parallel dazu für eine Schaffung einer schnellen Radverbindung über den City-Ring aus Celler Straße, Allerstraße, Fallerslebener Straße und Konrad-Adenauer-Straße. Uwe von Hof (AfD) lehnt das Radeln in der Fuzo grundsätzlich ab. „Mir ist aufgefallen, dass immer mehr E-Bikes durch die Fußgängerzone heizen.“

Voraussetzungen für ganztägiges Radeln aus Sicht der Mehrheit

Ganz abgeschrieben hat dagegen auch die Mehrheit aus CDU und SPD das ganztägige Radeln in der Fußgängerzone nicht. Es bleibe das Ziel. Voraussetzung dafür sei ein Umbau. Bei der Formulierung dieses Punktes in der Beschlussempfehlung muss Stadtplanerin Meike Klesen eingreifen. Eine eigene Fahrradspur? „Dann haben wir keine Fußgängerzone mehr“, sondern einen Radweg und zwei Fußwege daneben, warnt sie vor einer Abstimmung. Also noch einmal formulieren. Die Empfehlung geht letztendlich dahin, dass ein Umbau Radler künftig in bestimmte Flächen leiten möge.

Von Dirk Reitmeister