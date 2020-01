Rohrklinik spendet 500 Euro

Gifhorn

Alexander Weinhold ist die Rohrklinik: Der Rohr- und Kanalreiniger, der in Gifhorn und im Umkreis von 50 Kilometern Verstopfungen beseitigt, hatte schon mehrfach in der Aller-Zeitung von dem Verein Helfen vor Ort gehört und beschlossen, zum Jahreswechsel 500 Euro zu spenden. „Mir ist wichtig, dass das Geld in der Region bleibt“, erklärte er und erkundigte sich bei Nina Siebert und Christina Rudert vom Vorstand von Helfen vor Ort, was mit seiner Spende passiert. „Jetzt zum Halbjahreswechsel an den Schulen benötigen manche Familien finanzielle Unterstützung, um das Schulmaterial beschaffen zu können“, erklärte Nina Siebert. Christina Rudert ergänzte: „Und dann stehen wieder Klassenfahrten und Tagesausflüge an, die sich womöglich nicht alle Familien leisten können – auch dafür stellt der Verein Helfen vor Ort Geld zur Verfügung.“ Weinhold, der seit 13 Jahren als Rohrreiniger unterwegs ist und sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht hat, bekräftigte noch einmal: „Das ist gut, dass das Geld hier in der Stadt bleibt.“

Von der Redaktion