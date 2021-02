Rodeln im Kreis Gifhorn: Kinder haben Spaß auf alten Holzschlitten und neuen Rennbobs

Landkreis Gifhorn

Wer in diesen Tagen einen Schlitten kaufen will, hört nur zu oft: „Ausverkauft.“ In den Geschäften im Landkreis gibt es zum Teil nur noch Einzelexemplare. Rodelspaß gab es am Wochenende aber trotzdem auf den schneebedeckten Hügeln im Landkreis – und zwar jede Menge. Denn dort fanden sich die Schlitten – neben aktuell gekauften aber auch viele, die schon seit Jahren in den Familien sind. Die AZ hat sich umgeschaut.

Auf dem Hügel am Holzwiesenweg in Triangel beispielsweise herrschte munteres Treiben. „Wir fahren sonst immer in den Harz, weil es hier ja kaum Schnee gab. Aber dieses Jahr haben wir wegen Corona darauf verzichtet – und haben ja Glück. Schnee gibt es hier auch genug“, erzählte Britta Jadanowski. Mit Sohn und Tochter hatte sie ihren Spaß. Und womit wird gerodelt? „Wir haben Rennbobs aus Plastik. Die gehen ganz anders ab als die herkömmlichen Holzschlitten“, sagte sie.

Nachbarskinder tauschen ihre Rodelgeräte untereinander

Auch viele andere Kinder hatten am Wochenende ihre Rennbobs dabei. Sogenannte Porutscher – also kleine Scheiben mit Handgriff, oder größere Plastikscheiben mit zwei Haltegriffen – waren ebenfalls zu sehen, aber nur vereinzelt als bunte Tupfer im Schnee. Hin und wieder raste auch ein Schlitten mit Lenkrad einen der Hügel hinunter. Der Renner aber nach wie vor: der traditionelle Holzschlitten.

Auch in Neudorf-Platendorf kamen einige Exemplare davon zum Einsatz. Allerdings nicht an den Böschungen an der Hauptstraße, wo die Kinder früher rodelten. Aktuell angesagt ist ein Hügel hinter dem AWO-Kindergarten. Dort trafen sich Samstagnachmittag beispielsweise mehrere Nachbarkinder aus einem Wohngebiet mit einem bunten Sammelsurium an Rodelgeräten. „Wir kennen uns alle und tauschen untereinander. Dann kann jeder mal mit allem fahren“, sagten sie.

Kleine Kostbarkeiten im Schnee

Auch ein paar kleine Kostbarkeiten fanden sich auf der Rodelpiste. Julia Wulfes war mit Mann und Kindern im Schnee beziehungsweise auf dem Eis – es wurde auch ein wenig Eishockey mit Ästen und Eisbrocken gespielt. Schlittschuh laufen, Langlauf auf Skiern: „Wir haben so ziemlich alles durch“, sagte sie und zeigt dann auf die Holzschlitten ihrer Kinder. „Die sind richtig alt“, verriet sie – und gehörten Heinrich Wulfes, auch bekannt als Musiker Heinrich Doc Wolf, und seiner Frau, Verwandten von Julia Wulfes und Familie. „Auf denen sind die beiden gefahren, als sie selbst noch Kinder waren.“

Von Thorsten Behrens